Терапевт Сычева пояснила, как сахар может ослаблять иммунитет

По словам врача, неконтролируемая любовь к сладкому пагубно сказывается на состоянии иммунитета.В интервью терапевта Натальи Сычевой сахар, употребляемый в большом количестве, был назван одним из наиболее вредных для иммунной системы продуктов. Поясняя, почему это так, медик заметила: его слишком высокие дозы нарушают здоровый бактериальный баланс в кишечнике – основу крепкого иммунитета.В частности, из-за сахара повышается риск проницаемости кишечника – состояния, означающего повреждение его стенок и проникновения в кровь опасных веществ.«Переизбыток сахара разрушает защитные механизмы и микрофлору – в кровь попадают чужеродные агенты, на которые реагирует иммунная система», - уточнила Сычева в комментарии порталу «Доктор Питер».Терапевт заметила, что следствием подобного процесса может стать развитие заболеваний, связанных с аномальными реакциями иммунной системы, – например аутоиммунный тиреоидит, ревматоидный артрит.