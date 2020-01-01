Главные мифы о вакцине от коронавируса

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Коронавирусная инфекция не сдает своих позиций. Единственно верным способом справиться с пандемией является коллективный иммунитет. Достичь этого можно только при помощи вакцинации. На сегодня в России создано несколько видов вакцины, которые применяются повсеместно для выработки иммунитета у населения.Уровень недоверия к чему-то новому сохраняется в стране до сих пор. Отсюда рождено множество мифов о вакцине от коронавируса. В этом материале MedikForum.ru развеет все ложные убеждения людей о прививке от COVID-19.Миф 1: вакцине нельзя доверять из-за отсутствия испытанийДа, вакцина от COVID-19 создавалась в кратчайшие сроки, однако нельзя говорить, что ни одни испытания она не проходила. Обе фазы испытаний прошла вакцина “Спутник V”, после чего стала доступна для медиков, работающих в “красной” зоне. А после этого испытательный период прошли почти 35 000 человек - это произошло во второй волне коронавирусной инфекции в стране. Все этапы показали эффективность почти 92%. Уже в декабре 2020 года прививка стала доступна всем жителям страны, на сегодня признана в 70 странах.На текущий момент медики оценивают эффективность вакцины - только у 2% населения не выработалось достаточного титра антител, в остальном - это эффективный препарат в защите от COVID-19.Миф 2: вакцина приводит к бесплодиюНадо понимать, что вакцина не влияет на репродуктивную функцию от слова совсем. Сейчас даже известно, что постановка прививки возможна беременным женщинам, правда, делать это нужно до определенного срока. Ведь она не влияет на ДНК и не провоцирует развитие мутаций. В основе препарата находится аденовирус, не способный встраиваться. При этом врачи рекомендуют приступать к зачатию после полной постановки вакцины через 1-3 месяца. А вот сам COVID-19 привести к проблемам с зачатием способен, и провоцирует различные проблемы со здоровьем по разным фронтам. Что вам дороже - отстрочить беременность или заполучить большие сложности в зачатии и здоровье?Миф 3: после вакцины все люди болеютДа, вакцина не защищает на 100% от возможности заболеть, однако существенно снижает вероятность заражения. Антитела начинают формироваться только спустя минимум 7 дней после вакцинации. В этот период необходимо соблюдать особенные меры предосторожности, но и после прививки надо не забывать о них. Ношение маски, использование антисептиков и социальная дистанция - эти меры обязательны всегда.Миф 4: вакцина не защитит от индийского штаммаОпасный штамм коронавируса набирает обороты во многих странах мира, в том числе России. Мутация вируса более опасна для здоровья и жизни человека. И, как мы уже выяснили выше, прививка не способны защитить на сто процентов. Однако разделять вакцину по штаммам не совсем корректно. Медики отмечают, что защита от индийского штамма сохраняется, просто в некоторых типах коронавируса она несколько ниже. При этом лечение штаммов вируса никак не отличается - все лечится одинаково.Миф 5: противопоказания и последствия говорят о малой эффективности и опасности вакциныОтметим для начала, что любое лекарственное средство имеет определенные противопоказания и последствия для здоровья. Побочные эффекты есть даже у простейших таблеток от кашля. Да, вакцина от коронавируса тоже таковые имеет, но это не делает её от этого малоэффективной и опасной.