Третья прививка является абсолютно необходимой для всех

Исследование в Израиле показало, что любой человек, который прошел через первые две инъекции от коронавируса, нуждается в третьем уколе. Только в этом случае он будет надежно защищен, и теперь эта страна планирует полностью проколоть всё свое население, включая и детей в возрасте от 12 лет.Израиль можно в очередной раз привести в пример в качестве страны, которая грамотно проводит кампанию вакцинации. Здесь не возникает свободных дискуссий о том, стоит или не стоит делать эти прививки, и власти не говорят о том, что выступают против обязательной вакцинации, одновременно с этим продвигая некие её разновидности, как это делается в России. Именно поэтому в Израиле массово и дисциплинированно полностью вакцинировали более 90% населения всего за 5 месяцев с января по май. В России к тому моменту вакцинам было охвачено менее 10% населения, и сейчас этот показатель составляет в районе 25%. И вот теперь Израиль точно также организованно и массово собирается привить третьими уколами всё население, причём не только взрослых, но и детей с 12 лет.Около месяца тому назад в стране стартовала кампания ревакцинации, изначально направленная на граждан пожилого возраста, являющихся максимально уязвимыми перед коронавирусом, и она прошла весьма успешно. Третьи уколы намного замедлили приток тяжелых пациентов, зараженных вариантом Дельта среди людей старшего возраста, что и заставило власти распространить эту кампанию на все население. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что бустерная доза вакцины работает, и количество тяжелых случаев начало замедляться.Однако это решение вызвало критику со стороны Всемирной организации здравоохранения. В ней полагают, что богатые страны не должны проводить ревакцинацию до тех пор, пока через уколы вакцин не пройдёт население бедных стран. Ведь в них вирус продолжает бесконтрольно распространяться и мутировать, а очередные его мутации могут сделать эффективность уже проведённых и разработанных прививок очень низкой. К примеру, по данным из того же Израиля, защита от «индийского» штамма с помощью вакцины компании Pfizer составляет теперь всего около 40%, хотя ещё зимой она в отношении другого варианта коронавируса приближалась к 96%.