Ученые рассказали об общих чертах долгого ковида и синдрома хронической усталости

Они считают, что на оба состояния влияют одинаковые механизмы.Постковидный синдром или долгий ковид может развиваться у людей, которые перенесли COVID-19 даже в легкой форме. У некоторых пациентов без явного поражения органов после острой коронавирусной инфекции могут длительно присутствовать усталость, «мозговой туман», снижение выносливости. Эти симптомы похожи на проявления синдрома хронической усталости (миалгического энцефаломиелита).К симптомам синдрома хронической усталости относятся: сильное утомление, недомогание после физической нагрузки, отсутствие ощущения отдыха после сна, нарушения когнитивных функций и головокружение при вставании. Раньше это состояние считали психологической проблемой. Сейчас его относят к соматическим болезням, однако о нем до сих пор сравнительно мало известно.Ранее ученые указывали на связь синдрома хронической усталости с перенесенными инфекционными болезнями. Однако этот вопрос изучен недостаточно. В то же время, известно, что усталость часто встречается после различных инфекций.Авторы нового обзора предположили, что симптомы долгого ковида и синдрома хронической усталости – следствия нарушения баланса окислительно-восстановительных процессов в организме. В свою очередь оно приводит к воспалению и нарушению энергетического обмена.«Ответ организма на инфекцию и повреждения сложен, он затрагивает все системы организма. Если хотя бы один из аспектов этого ответа расстроен, это может вызвать чувство усталости, “мозговой туман”, боль и другие симптомы», – рассказал Бинду Пол (Bindu Paul) из Университета Джонса Хопкинса, соавтор исследования.Вместе с коллегами Пол подчеркивает в статье, что как при остром COVID-19, так и при синдроме хронической усталости наблюдаются признаки нарушения окислительно-восстановительных процессов. Меняется баланс между реактивными формами кислорода и антиоксидантной защитой клеток. Избыток свободных радикалов способствует повреждению клеток и воспалению. Гипотеза ученых состоит в том, что такое нарушение ответственно за многие симптомы обоих состояний.Авторы указывают, что этот механизм скорее всего не является единственным для обеих болезней. Однако они считают, что гипотеза дает новые идеи для разработки лечения.Что делать при синдроме хронической усталостиЛечение синдрома хронической усталости преимущественно симптоматическое. Британская Национальная система здравоохранения дает пациентам следующие советы по изменению образа жизни.Диета. При синдроме хронической усталости рекомендуют сбалансированное питание. При этой болезни может быть сложно делать покупки и готовить, поэтому человеку, который от нее страдает, нужна помощь. Если прием пищи сопровождается тошнотой, можно есть чаще, чем обычно, более мелкими порциями. Диеты, которые ограничивают употребление определенных продуктов, противопоказаны. Достаточных научных подтверждений того, что при этой болезни помогают какие-либо биоактивные добавки, не существует.Сон и отдых. Необходимо проконсультироваться с врачом о том, как наладить здоровый режим сна. Избыток сна обычно не улучшает состояние при синдроме хронической усталости. Дневной сон может препятствовать нормальному отдыху ночью.В течение дня можно прибегать к коротким (до получаса) перерывам для релаксационных практик (например, дыхательных упражнений).Пациентам, которые вынуждены длительно оставаться в постели, нужна профилактика пролежней.Физическая активность. Синдром хронической усталости сопровождается резким снижением активности. В настоящее время эксперты не рекомендуют полный покой. Упражнения при этом состояния не должны быть интенсивными – это может привести к ухудшению состояния. План упражнений должен составлять специалист.Работа и учеба. Врач может дать рекомендации работодателю или представителю учебного учреждения, как облегчить работу или обучение пациента с синдромом хронической усталости.В настоящее время уже существуют методы лечения, которые могут действовать на этот окислительный стресс. Некоторые из них исследовали при остром COVID-19, однако ни один из них к настоящему времени не продемонстрировал эффективности.Ученые отметили, что ни один отдельный антиоксидант не может нейтрализовать все реактивные формы кислорода самостоятельно. Они считают, что необходимо воздействовать на биохимические процессы, связанные с общим улучшением антиоксидантной защиты.«Одна из интересных вещей, которые мы наблюдаем на данном этапе, это то, что некоторые пациенты после COVID-19, у которых сначала появляются признаки синдрома хронической усталости, начинают себя чувствовать лучше через четыре или пять месяцев. Мы думаем, что изучение таких людей и сравнение их с теми, кому был поставлен диагноз хронической усталости, может привести к ценным открытиям», – говорила ранее Мэди Хорнинг (Mady Hornig), эксперт по синдрому хронической усталости из Колумбийского университета.