4 рецепта лечебных ванночек при варикозе
Для снятия усталости и улучшения кровообращения во всем теле необходимо ежедневно перед сном принимать контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду (для начинающих – теплую и прохладную).
Хороший эффект при лечении и профилактике варикозного расширения вен оказывают ванны с добавлением отвара крапивы, подорожника, сенны и ромашки аптечной. Также для этих целей могут быть использованы дубовая и ивовая кора, плоды каштана конского и цветки календулы.
Рецепт 1
1 столовую ложку мяты перечной смешать с равными количествами листьев шалфея и тысячелистника, ромашки аптечной и бузины. Лекарственную смесь залить 2 л кипятка, поместить в эмалированную посуду и варить в течение 20 минут, после чего процедить и добавить в ванну, наполненную теплой водой. Ванну принимать в течение 10–15 минут.
Рецепт 2
Для устранения застоя крови в венах рекомендуется принимать ароматическую ванну. Для ее приготовления следует наполнить ванну теплой водой и опустить в нее тканевый мешочек, наполненный травой мяты и душицы, цветками лаванды и ягодами можжевельника.
Рецепт 3
Взять две одинаковые емкости объемом примерно 30 л, налить в одну горячую воду, в другую холодную и попеременно опускать в них ноги. Полезно добавить в горячую воду небольшое количество красного перца. Процедуру рекомендуется проводить перед сном, а после ее окончания обернуть ноги теплой тканью.
Рецепт 4
В горячей воде растворить небольшое количество поваренной соли, добавить 2 столовые ложки молока и 10 капель масла розмарина, опустить в полученную ванночку ноги и держать в течение 20 минут. С помощью данной процедуры можно улучшить кровоснабжение нижних конечностей.
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