4 рецепта лечебных ванночек при варикозе

После напряженного дня у многих наблюдается набухание сосудов, что может привести к образованию сосудистых «звездочек». Чтобы не допустить развития патологии, рекомендуется использовать ванночки для ног. Придя вечером с работы, следует несколько минут уделить своему здоровью: налить в таз холодной воды и опустить в нее ноги. Это поможет снять усталость и отеки.Для снятия усталости и улучшения кровообращения во всем теле необходимо ежедневно перед сном принимать контрастный душ, чередуя холодную и горячую воду (для начинающих – теплую и прохладную).Хороший эффект при лечении и профилактике варикозного расширения вен оказывают ванны с добавлением отвара крапивы, подорожника, сенны и ромашки аптечной. Также для этих целей могут быть использованы дубовая и ивовая кора, плоды каштана конского и цветки календулы.Рецепт 11 столовую ложку мяты перечной смешать с равными количествами листьев шалфея и тысячелистника, ромашки аптечной и бузины. Лекарственную смесь залить 2 л кипятка, поместить в эмалированную посуду и варить в течение 20 минут, после чего процедить и добавить в ванну, наполненную теплой водой. Ванну принимать в течение 10–15 минут.Рецепт 2Для устранения застоя крови в венах рекомендуется принимать ароматическую ванну. Для ее приготовления следует наполнить ванну теплой водой и опустить в нее тканевый мешочек, наполненный травой мяты и душицы, цветками лаванды и ягодами можжевельника.Рецепт 3Взять две одинаковые емкости объемом примерно 30 л, налить в одну горячую воду, в другую холодную и попеременно опускать в них ноги. Полезно добавить в горячую воду небольшое количество красного перца. Процедуру рекомендуется проводить перед сном, а после ее окончания обернуть ноги теплой тканью.Рецепт 4В горячей воде растворить небольшое количество поваренной соли, добавить 2 столовые ложки молока и 10 капель масла розмарина, опустить в полученную ванночку ноги и держать в течение 20 минут. С помощью данной процедуры можно улучшить кровоснабжение нижних конечностей.