Названа лучшая диета для тех, кто при похудении не забывает о спорте

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Популярная кето диета совместно с силовыми упражнениями поможет быстрее похудеть.Кето диета помогает быстро сжигать жир за счет того, что при таком типе питания практически не употребляются углеводы. Однако полезно такое питание только для потери именно жировой ткани.Кето диета – что это такое?Принцип такого питания построен на том, что в рационе присутствует больше всего жиров (около 75%), остальное – белки (до 20%) и остаток приходится на углеводы. Кето питание рекомендует жирную рыбу, мясо, орехи, семечки, авокадо, яйца, зелень, сыры, масло – сливочное и оливковое.Исключает кето диета в первую очередь углеводы, особенно быстрые – фрукты, сахар, злаки, бобы, крупы, крахмалистые овощи, мучное. Кето питание набирает все большей популярности среди тех, кто не только худеет, но и увлекается силовыми тренировками – то есть наращивает мышечную массу. Однако кето диета подходит только для сжигания жира, отмечают исследователи, а не для наращивания мышц.Чем же опасна кето-диета при тренировках?Анализируя производительность мышц и состав тела у добровольцев, которые придерживались кето диеты и активно тренировались, исследователи пришли к выводу: такой тип питания негативно влияет на мышечную силу и выходную мощность.Более того, исследования показывают, что кето-диета может ухудшать мышечную гипертрофию, вызванную тренировками с отягощениями, иногда даже со сопутствующим снижением производительности мышц.Поэтому если ваша цель уже – удерживать вес, формировать красивый мышечный рельеф и силу мышц, то кето диета вам не подходит. При наборе мышц наоборот в рационе требуется больше белковой и углеводной пищи. Также перед тем, как сесть а любую диету, необходимо проконсультироваться с врачом.