Диетологи назвали продукты с наибольшим содержанием железа

Железо – важнейший микроэлемент в организме человека, с недостатком которого сталкивался каждый третий человек. Входит в состав гемоглобина и стимулирует работу эритроцитов. Также оно выполняет около пяти важнейших функций.Во-первых, железо воспроизводит клеточное дыхание, оно связывает кислород и доставляет его к тканям и органам. Во-вторых, помогает синтезировать коллаген и поддерживать работу иммунной системы. Также является главной составляющей в обменных процессах. Ко всему этому, еще и способствует окрашиванию крови в красный цвет.Самостоятельно железо в организме не вырабатывается, поэтому его можно получить из правильно подобранной пищи. Для этого составляется рацион питания, в который должны входить: моллюски, красное мясо, субпродукты, шпинат, бобовые, тыквенные семечки, киноа, брокколи, тофу или темный шоколад. Все эти продукты насыщены железом и обязательны к применению, например, при тяжелых физических нагрузках или интенсивными занятиями спортом.Для женщин 19-50 лет в сутки необходимо принимать около 18 мг железа. Подросткам – 11-15 мг. Для взрослых и пожилых мужчин – 8 мг. При беременности – до 27 мг.