Гипотиреоз: врач назвал частую жалобу, которая может быть ранним симптомом

Гипотиреоз - это заболевание эндокринной системы, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов, необходимых для регулирования метаболизма.Хотя это может не вызывать каких-либо заметных симптомов на ранних стадиях, врач Каролина Гонсалвес из Pharmica предупреждает, что одна распространенная жалоба у взрослых может сигнализировать о состоянии.Щитовидная железа - это небольшой орган в форме бабочки, расположенный в тканях шеи. Он управляет многими функциями организма, в частности метаболизмом, инструктируя клетки тела, когда им потреблять кислород и питательные вещества. Это происходит за счет секреции таких гормонов, как трийодтиронин, Т3, и тироксин, или Т4.В последние годы все больше исследований указывают на возможность того, что мигрень может быть ранним признаком гипотиреоза.Одно исследование показало, что по сравнению с населением в целом, у людей с мигренью в анамнезе риск возникновения нового гипотиреоза на 41% выше."Новые результаты исследования роли мигрени как возможного фактора риска могут помочь определить более эффективные варианты профилактики и лечения в будущем. Сильные головные боли и мигрени являются обычными симптомами недостаточной активности щитовидной железы, что может затруднить установление причинно-следственных связей. Одно из выдвинутых объяснений состоит в том, что мигрень может вызывать повторный воспалительный иммунный ответ, который нарушает функцию щитовидной железы и способствует возникновению гипотиреоза", - говорит Гонсалвес.Однако важно подчеркнуть необходимость дополнительных исследований для дальнейшей проверки и более подробного изучения природы этого явления.Мигрень - это сильная головная боль, которая обычно сопровождается другими симптомами, включая тошноту, рвоту и проблемы со зрением. мигрень не только чаще встречается при гипотиреозе, но и что лечение препаратами щитовидной железы может привести к снижению частоты головной боли почти на 78 процентов.