Первые признаки болезни Альцгеймера, которые важно вовремя распознать

С 1 сентября начинается Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера.Болезнь Альцгеймера – неврологическое заболевание, при котором мозг атрофируется, а его клетки отмирают. Специального лечения против Альцгеймера не существует.Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции. Согласно мировой статистике, среди 50 миллионов больных деменцией от 60% до 70% страдают болезнью Альцгеймера.Сначала болезнь проявляется легким забыванием недавних событий или разговоров. По мере прогрессирования Альцгеймера, у больного развивается серьезное нарушение памяти – в итоге человек теряет способность выполнять повседневные задачи.Симптомы болезни Альцгеймера: на что стоит обратить вниманиеТак, ключевым симптомом болезни Альцгеймера является потеря памяти. Ранние признаки включают трудности с запоминанием последних новостей или разговоров. По мере прогрессирования заболевания память постепенно ухудшается и начинают появляться и другие симптомы. В итоге ухудшение памяти приводит к тому, что человек теряет свою функциональность.Люди с болезнью Альцгеймера могут:Повторять утверждения и вопросы снова и снова,Забывать о разговорах, встречах или событиях,Регулярно терять вещи, часто кладя их в нелогичные места,Блуждать в знакомых местах,Забывать имена членов семьи и повседневные предметы,Долго подбирать правильные слова для обозначения объектов, выражения мнений или участия в разговоре.Также стоит заметить, что болезнь Альцгеймера вызывает трудности с концентрацией внимания и мышлением, особенно в отношении абстрактных понятий. Человек с Альцгеймером в итоге становится неспособным распознавать числа и работать с ними.Кроме того, болезнь вызывает снижение способности принимать разумные решения в повседневных ситуациях. Это проявляется и в подборе одежды по погоде, и во время приготовленяия пищи, и тем более во время непредвиденных ситуаций за рулем. Вещи, которые когда-то казались элементарной частью жизни, забываются. В конце концов, люди могут забыть, как одеваться и ходить в душ.Изменения личностиИзменения в мозгу, которые возникают при болезни Альцгеймера, могут влиять на настроение и поведение. Поэтому могут возникать следующие проблемы:Депрессия,Апатия,Социальная изоляция,Перепады настроения,Недоверие к другим,Раздражительность и агрессивность,Изменения в привычках сна,Потеря запретов,Паранойя.Больной Альцгеймером может долгое время оставаться профессионалом своего делаМногие важные навыки могут сохраняться даже при значительном ухудшении симптомов. К примеру, чтение или прослушивание книг, рассказывание историй и воспоминаний, пение, прослушивание музыки, танцы, рисование или изготовление изделий. Дело в том, что части мозга, которые отвечают за эти навыки, поражаются позже всего.Когда обратиться к врачуК потере памяти или симптомам деменции может привести не только болезнь Альцгеймера. Если вас беспокоят нарушения памяти или мышления, следует обратиться к врачу для тщательной оценки и диагностики. Если вы наблюдаете определенные симптомы у друга или члена семьи, сообщите ему о том, что вас беспокоит и попросите вместе сходить к врачу.Лечение болезни АльцгеймераК сожалению, эффективных способов лечения или профилактики болезни Альцгеймера до сих пор не существует. Но хоть современные лекарства не могут предотвратить болезнь, они могут временно улучшить или замедлить прогрессирование ее симптомов. Это помогает людям с болезнью Альцгеймера улучшить некоторые функции и дольше сохранять свою независимость.