Зуд и жжение во рту могут быть сигналами дефицита витамина B12

Сигналами, указывающими на дефицит витамина B12, могут быть такие неприятные симптомы, как жжение и зуд в ротовой полости. Такое заявление сделали представители Британской национальной службы здравоохранения.Медики подчеркивают особую важность витамина B12 для нормальной жизнедеятельности организма. Это вещество является важным элементом процесса формирования эритроцитов, плюс, витамин B12 нужен для синтеза дезоксирибонуклеиновой кислоты и развития нервных клеток."Очень важно следить за уровнем витамина B12 в организме и не допускать его дефицита. Сигналами дефицита этого вещества являются такие неприятные ощущения, как зуд и жжение во рту. Известно, что при нехватке дефицита B12 нередко развивается такая патология, как глоссит (воспалительное поражение языка)", — отмечают исследователи.Нехватка B12 может иметь и более серьезные последствия для организма. Например, при выраженном дефиците витамина может нарушаться зрение. Кроме того, могут наблюдаться изменения в походке, спонтанные перепады настроения, проблемы с запоминанием информации, склонность к раздражительности и депрессивному настроению, а также другие опасные состояния. Определить уровень витамина B12 можно путем лабораторного анализа.