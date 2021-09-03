Вирусолог объяснил боли в руке после вакцинации от COVID-19
«Прежде всего, это небольшая травма. Когда мы туда вводим раствор, там раздвигаются и прижимаются ткани», — объяснил Ларичев.
Также он отметил, что в вакцине есть компоненты, которые изначально не принимает организм. Вакцинация приводит к началу реакции на введенные вещества, что вызывает небольшое воспаление на месте укола.
По словам вирусолога, после получения второго компонента вакцины рука болит меньше, так как организм уже успевает подготовиться к повторной иммунизации.
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