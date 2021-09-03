Вирусолог объяснил боли в руке после вакцинации от COVID-19

Неприятные ощущения и боль в руке после прививки от COVID-19 могут быть вызваны микротравмой, которую наносит игла. Об этом рассказал вирусолог Виктор Ларичев в интервью с радиостанцией «Говорит Москва».«Прежде всего, это небольшая травма. Когда мы туда вводим раствор, там раздвигаются и прижимаются ткани», — объяснил Ларичев.Также он отметил, что в вакцине есть компоненты, которые изначально не принимает организм. Вакцинация приводит к началу реакции на введенные вещества, что вызывает небольшое воспаление на месте укола.По словам вирусолога, после получения второго компонента вакцины рука болит меньше, так как организм уже успевает подготовиться к повторной иммунизации.