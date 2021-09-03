Прорывные инфекции реже приводят к постковидному синдрому

Американское исследование показывает, что прорывные инфекции с гораздо меньшей вероятностью вызывают затяжной коронавирус. И в этом еще один плюс от вакцинации.Прорывными инфекциями называют заражение людей теми болезнями, против которых они сделали себе вакцины. К сожалению, немногие вакцины дают защиту на все 100%. Особенно это актуально для коронавируса, который постоянно мутирует. Все ныне существующие вакцины от COVID-19 создавались на основе изначального уханьского варианта, но сейчас по планете распространяется «индийский» вариант Дельта, который часто обходит обеспечиваемую прививками защиту. Из-за этого привитые все же заболевают, а если это случается, то медики часто называют такую инфекцию прорывной.В журнале The Lancet Infectious Diseases опубликованы результаты исследования, которые показывают, что у жертв прорывных инфекций наполовину меньший риск столкнуться с постковидным синдромом. В условиях отсутствия специфического лечения коронавируса вакцинация является надежной стратегией профилактики заражения этой болезнью. И тем отраднее наблюдать за тем, что вакцины не только намного снижают риск симптоматической формы коронавируса, но и сокращают вероятность крайне неприятного и длительного постковидного синдрома.Авторы исследования отмечают, что вариант Дельта вызывает всё большее количество прорывных инфекций, но в большинстве случаев они проходят относительно легко. Новые результаты основаны на данных более чем 1,2 млн взрослых. Каждый из них получил хотя бы одну дозу вакцины, а непривитые граждане находились в контрольной группе.