7 основных ошибок в приготовлении грибов

Грибы можно добавлять в самые различные блюда, готовить как самостоятельное блюдо или использовать в качестве гарнира к мясу. Эксперты рассказали о тонкостях приготовления грибов.О грибах люди знали уже в далеком прошлом. В IV веке до нашей эры греческий ученый Теофраст упоминал в своих трудах о трюфелях, сморчках, шампиньонах. Спустя 5 веков римский натуралист Плиний тоже писал о грибах. Он первый пытался разделить грибы на полезные и вредные. Древние римляне хорошо знали, какой вред могут принести ядовитые грибы. Случалось, когда надо было удалить неугодного государственного деятеля, в древнем Риме подавали ему блюдо, обильно приправленное ядовитыми грибами. Тем не менее, съедобных грибов все же гораздо больше, чем ядовитых.Свежие грибы содержат значительное количество воды, в среднем 90%. При тепловой обработке этот показатель уменьшается почти вдвое. В своей питательной ценности грибы превосходят многие овощи и фрукты, а по ряду признаков приближаются к продуктам животного происхождения.СортировкаКаждый вид грибов имеет свой вкус и способ обработки. Некоторые грибы можно жарить в свежем виде, другие только после отваривания. Но логика безопасности требует, чтобы все грибы, которые принесены из леса, предварительно были отварены.МытьеГрибы — как маленькие губки. Они легко впитывают влагу и могут впитать ее немало в процессе промывания. Шеф-повара советуют не мыть грибы под проточной водой, а протереть их щеткой и влажной салфеткой. Это работает в том случае, если вы будете нарезать грибы перед приготовлением. Цельные шляпки лучше вымыть обычным способом.Варка на медленном огнеГрибы содержат огромное количество воды. Медленное тушение приведет к тому, что грибы превратятся в водянистую массу. Готовка на среднем огне поможет избавиться от лишней жидкости и придать грибам приятный коричневый цвет. Перед тем как снимать с плиты, убедитесь, что вся вода в сковороде испарилась.Недостаток маслаГрибы любят все впитывать, в том числе и весь жир, который вы к ним добавите. Без нужного количества масла, грибы легко могут пригореть, поэтому не скупитесь на его добавление и тщательно следите за грибами во время приготовления.Недостаток места на сковородеГотовить так, чтобы грибы вываливались через край — в корне неправильно. Оставлять место для того, чтобы влага эффективно испарялась — верное решение. Разбейте грибы на несколько заходов и получите несомненный плюс в плане вкуса.НарезкаНе стоит измельчать грибы на мелкие кусочки. Вполне достаточно поделить их на четвертинки, а маленькие грибы и подавно стоит оставить целыми. В случае с некоторыми сортами вроде вешенок гораздо удобнее порвать их руками.ХранениеГрибы нежелательно хранить в свежем виде более суток. Только что купленные грибы лучше приготовить в тот же день, или заготовить впрок, используя технологии сушки, маринования, соления и консервирования. При сушке грибов из них удаляется до 80 процентов имеющейся в них воды. Оставшейся влаги для развития вредных микроорганизмов недостаточно. При приготовлении натуральных консервов микрофлору убивает высокая температура, при которой происходит стерилизация консервов. При мариновании жизнедеятельность микроорганизмов подавляется высокой температурой при варке, а затем действием уксусной кислоты и поваренной соли. При засолке грибов происходит брожение, в процессе которого сахар переходит в молочную кислоту.