Ученые: Виагра может помочь в лечении аритмии
Ученые проводили исследование на животных с пируэтной тахикардией. Использование действующего вещества силденафила приводило к подавлению аритмии всего за 90 секунд. Эффект достигался за счет снижения частоты нерегулярных сердечных ритмов, вызванных неправильной работой кальция. Команда считает, что этот эффект может быть актуален и для других видов аритмии.
«Это исследование не только продемонстрировало мощное антиаритмическое действие Виагры на живую ткань сердца. Наши клеточные исследования выявили механизм, с помощью которого это происходит. Хотя мы изучали эффект у овец, вероятно, это открытие будет актуально и для людей», - рассказывает доктор Дэвид Хатчингс, ведущий автор статьи.
Доктор Хатчингс также призвал не заниматься самолечением, а всегда консультироваться со своим врачом, чтобы узнать больше об используемых и одобренных вариантах лечения.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил belyash в категорию Кардиология
Добавить комментарий