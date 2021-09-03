Ученые: Виагра может помочь в лечении аритмии

Препарат Виагра, используемый для лечения нарушений эрекции, может подавлять аритмии, по крайней мере у овец. Такие данные были получены учеными из Манчестерского университета. Исследование было представлено в журнале Circulation Research. По мнению специалистов, полученные сведения могут быть важны для лечения людей.Ученые проводили исследование на животных с пируэтной тахикардией. Использование действующего вещества силденафила приводило к подавлению аритмии всего за 90 секунд. Эффект достигался за счет снижения частоты нерегулярных сердечных ритмов, вызванных неправильной работой кальция. Команда считает, что этот эффект может быть актуален и для других видов аритмии.«Это исследование не только продемонстрировало мощное антиаритмическое действие Виагры на живую ткань сердца. Наши клеточные исследования выявили механизм, с помощью которого это происходит. Хотя мы изучали эффект у овец, вероятно, это открытие будет актуально и для людей», - рассказывает доктор Дэвид Хатчингс, ведущий автор статьи.Доктор Хатчингс также призвал не заниматься самолечением, а всегда консультироваться со своим врачом, чтобы узнать больше об используемых и одобренных вариантах лечения.