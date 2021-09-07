Нужно ли здоровому человеку смотреть на гликемический индекс продуктов?
Гликемический индекс (ГИ) показывает, как быстро различные продукты расщепляются до глюкозы. Продукты с высоким ГИ (белый хлеб, сладкие напитки, печенье, картофель) высвобождают сахар быстро, что приводит к резкому скачку его уровня в крови. К продуктам с низким ГИ относят цельнозерновые, бобовые, листовые овощи, ягоды. Они отдают сахар организму медленнее. У некоторых продуктов просто нет ГИ, потому что они не являются существенным источником углеводов (мясо, рыба, орехи, семена, приправы, масла).
По всей видимости, за ГИ продуктов желательно следить не только диабетикам, но и тем, кто не хочет заболеть сахарным диабетом 2 типа. Крупное исследование показало, что у людей, рацион которых содержит много продуктов с высоким ГИ, риск этого заболевания на 37% выше, чем у тех, кто следует диете с низким ГИ.
В другом исследовании ученые давали половине участников акарбозу – вещество, которое замедляет расщепление крахмала до глюкозы. То есть, ее действие подражает эффекту диеты с низким ГИ. У людей, которые получали это вещество, сахарный диабет развивался на 36% реже, чем у тех, кто получал плацебо. В этом исследовании участвовали люди с высоким риском развития диабета.
Ученые предполагают, что такая связь обусловлена тем, что высокий ГИ способствует резкому увеличению уровня инсулина в крови. Это в свою очередь негативно действует на инсулиновые рецепторы в тканях. Их низкая чувствительность к инсулину характерна для предиабета и диабета. Некоторые исследования показывали, что диета с низким ГИ способствует улучшению чувствительности тканей к инсулину.
Многие исследования демонстрировали, что чем ниже ГИ пище, тем реже у людей развиваются сердечно-сосудистые болезни. В описанной выше работе с акарбозой низкий ГИ рациона был связан со снижением их риска на 49%. Ученые рекомендуют для их профилактики есть пищу с низким ГИ.
Продукты с высоким ГИ сегодня не считают важнейшей причиной ожирения. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, усиливают ли они аппетит. Однако известно, что диета с низким ГИ способна помочь бороться с этой проблемой. Ученые описали один из механизмов, благодаря которому это происходит. Оказывается, под ее действием в кишечнике увеличивается выработка гормонов, которые отвечают за чувство сытости.
Обзор Кокрейновского содружества подтвердил, что диеты, основанные на употреблении продуктов с низким ГИ, эффективно помогают сбросить вес и нормализовать уровень холестерина в крови. Они оказались более эффективными, чем обычные диеты с ограничением калорий и жиров.
Регулярное употребление пищи с высоким ГИ в нескольких исследованиях ученые связывали с повышенным риском развития рака толстой кишки и мочевого пузыря, молочной железы. Они предполагают, что это связано с воздействием повышенного уровня инсулина на инсулиноподобный фактор роста, это один из хорошо изученных механизмов рака.
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