Нужно ли здоровому человеку смотреть на гликемический индекс продуктов?

Снизит ли контроль ГИ риск диабета, болезней сердца и рака?Гликемический индекс (ГИ) показывает, как быстро различные продукты расщепляются до глюкозы. Продукты с высоким ГИ (белый хлеб, сладкие напитки, печенье, картофель) высвобождают сахар быстро, что приводит к резкому скачку его уровня в крови. К продуктам с низким ГИ относят цельнозерновые, бобовые, листовые овощи, ягоды. Они отдают сахар организму медленнее. У некоторых продуктов просто нет ГИ, потому что они не являются существенным источником углеводов (мясо, рыба, орехи, семена, приправы, масла).По всей видимости, за ГИ продуктов желательно следить не только диабетикам, но и тем, кто не хочет заболеть сахарным диабетом 2 типа. Крупное исследование показало, что у людей, рацион которых содержит много продуктов с высоким ГИ, риск этого заболевания на 37% выше, чем у тех, кто следует диете с низким ГИ.В другом исследовании ученые давали половине участников акарбозу – вещество, которое замедляет расщепление крахмала до глюкозы. То есть, ее действие подражает эффекту диеты с низким ГИ. У людей, которые получали это вещество, сахарный диабет развивался на 36% реже, чем у тех, кто получал плацебо. В этом исследовании участвовали люди с высоким риском развития диабета.Ученые предполагают, что такая связь обусловлена тем, что высокий ГИ способствует резкому увеличению уровня инсулина в крови. Это в свою очередь негативно действует на инсулиновые рецепторы в тканях. Их низкая чувствительность к инсулину характерна для предиабета и диабета. Некоторые исследования показывали, что диета с низким ГИ способствует улучшению чувствительности тканей к инсулину.Многие исследования демонстрировали, что чем ниже ГИ пище, тем реже у людей развиваются сердечно-сосудистые болезни. В описанной выше работе с акарбозой низкий ГИ рациона был связан со снижением их риска на 49%. Ученые рекомендуют для их профилактики есть пищу с низким ГИ.Продукты с высоким ГИ сегодня не считают важнейшей причиной ожирения. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, усиливают ли они аппетит. Однако известно, что диета с низким ГИ способна помочь бороться с этой проблемой. Ученые описали один из механизмов, благодаря которому это происходит. Оказывается, под ее действием в кишечнике увеличивается выработка гормонов, которые отвечают за чувство сытости.Обзор Кокрейновского содружества подтвердил, что диеты, основанные на употреблении продуктов с низким ГИ, эффективно помогают сбросить вес и нормализовать уровень холестерина в крови. Они оказались более эффективными, чем обычные диеты с ограничением калорий и жиров.Регулярное употребление пищи с высоким ГИ в нескольких исследованиях ученые связывали с повышенным риском развития рака толстой кишки и мочевого пузыря, молочной железы. Они предполагают, что это связано с воздействием повышенного уровня инсулина на инсулиноподобный фактор роста, это один из хорошо изученных механизмов рака.