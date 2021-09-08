Голосообразующий аппарат – все, что нужно знать
Кому нужен голосообразующий аппарат
Большинство пользователей этих приборов – люди с удаленной гортанью. Они потеряли свой природный голос и вынуждены осваивать альтернативные способы речи. И одним из лучших решений для них становится электронная гортань. Этот способ реабилитации голоса н требует дополнительных операций и больших денежных вложений. Также аппараты просты в обучении и эксплуатации.
Помимо этого, голосовые аппараты используют люди, которые:
травмировали шею;
перенесли операции на гортани и других верхних дыхательных путях;
потеряли голос при перенапряжении голосовых связок.
В этих случаях использование электронной гортани будет временным – до того, пока голос не восстановится.
Как это работает
У такого прибора, как голосообразующий аппарат, принцип работы довольно простой:
Человек артикулирует слова и фразы, как при обычном разговоре.
Аппарат улавливает механические колебания мышц горла и шеи.
Прибор преобразует полученные вибрации в звук.
Разумеется, не стоит ждать, что все получится быстро и с первого раза. К электронной гортани нужно адаптироваться – человеку, по сути, приходится учиться говорить заново. Начинать лучше с простых гласных звуков, постепенно двигаясь к согласным. Когда вы пройдете весь алфавит, можно начинать формировать звуки в слоги и слова, и только потом – в предложения.
Преимущества голосового аппарата
Помимо электронных гортаней, существует 2 популярных способа восстановления голоса: пищеводная речь и голосовой имплант. Но большинство пациентов выбирают именно голосообразующие аппараты. и вот почему:
электрогортани стоят недорого;
не требуют дополнительных операций;
служат долгий срок;
просты в обучении и эксплуатации;
транслируют голос естественно и разборчиво.
Одним словом, это самый простой и доступный способ реабилитации голоса. Главное условие – правильно выбрать подходящую модель и пройти обучение.
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