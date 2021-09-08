Голосообразующий аппарат – все, что нужно знать

Когда человек не может говорить самостоятельно – это всегда драматично. Лишившись голоса, он кажется себе изолированным от мира, бесправным, незначительным. К счастью, сегодня это можно легко исправить. Современные технологии дают возможность говорить даже тем, у кого нет голосовых связок. В этом поможет голосообразующий аппарат. Давайте разберемся, кому нужен этот прибор, как работает, и чем его преимущества перед другими способами реабилитации голоса.Кому нужен голосообразующий аппаратБольшинство пользователей этих приборов – люди с удаленной гортанью. Они потеряли свой природный голос и вынуждены осваивать альтернативные способы речи. И одним из лучших решений для них становится электронная гортань. Этот способ реабилитации голоса н требует дополнительных операций и больших денежных вложений. Также аппараты просты в обучении и эксплуатации.Помимо этого, голосовые аппараты используют люди, которые:травмировали шею;перенесли операции на гортани и других верхних дыхательных путях;потеряли голос при перенапряжении голосовых связок.В этих случаях использование электронной гортани будет временным – до того, пока голос не восстановится.Как это работаетУ такого прибора, как голосообразующий аппарат, принцип работы довольно простой:Человек артикулирует слова и фразы, как при обычном разговоре.Аппарат улавливает механические колебания мышц горла и шеи.Прибор преобразует полученные вибрации в звук.Разумеется, не стоит ждать, что все получится быстро и с первого раза. К электронной гортани нужно адаптироваться – человеку, по сути, приходится учиться говорить заново. Начинать лучше с простых гласных звуков, постепенно двигаясь к согласным. Когда вы пройдете весь алфавит, можно начинать формировать звуки в слоги и слова, и только потом – в предложения.Преимущества голосового аппаратаПомимо электронных гортаней, существует 2 популярных способа восстановления голоса: пищеводная речь и голосовой имплант. Но большинство пациентов выбирают именно голосообразующие аппараты. и вот почему:электрогортани стоят недорого;не требуют дополнительных операций;служат долгий срок;просты в обучении и эксплуатации;транслируют голос естественно и разборчиво.Одним словом, это самый простой и доступный способ реабилитации голоса. Главное условие – правильно выбрать подходящую модель и пройти обучение.Если вы ищете голосообразующий аппарат, стоимость и популярные модели можно сравнить на сайте electrolarynx, он предлагает качественные электронные гортани от авторитетных производителей, с официальной гарантией. Помимо этого, он занимается комплексной помощью пациентам после ларингэктомии. Там можно получить услуги подбора подходящей модели, научиться ее пользоваться, пройти курс реабилитации, приобрести аксессуары для трахеостомы.