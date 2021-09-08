Названы способы снизить уровень глюкозы в крови

Добавьте их в свой рацион.У 19,3% людей отмечается повышенный уровень глюкозы в крови, но не настолько высокий, чтобы соответствовать критериям сахарного диабета.Такое состояние специалисты называют предиабетом. Оно характерно для комплекса нарушений обмена веществ — так называемого метаболического синдрома, и часто сопровождается накоплением избыточного веса в области талии, повышением уровня холестерина в крови и артериального давления.В основе развития этих нарушений лежит инсулинорезистентность — состояние, при котором у тканей организма развивается невосприимчивость к инсулину, вырабатываемому поджелудочной железой. Однако это состояние, по мнению специалистов, обратимо, ведь его основными факторами риска являются малоподвижный образ жизни и избыточное потребление жира.Изменения образа жизни, в первую очередь физическая активность и соблюдение принципов здорового питания, способны благотворно повлиять на углеводный и жировой обмены, а в перспективе и способствовать снижению уровня глюкозы и “плохого” холестерина в крови. Кроме того, существует целый ряд продуктов, помогающих контролировать уровень сахара в крови.ВодаВне всякого сомнения, именно воду надо пить, если вы испытываете жажду. В отличие от вредных газированных сахаросодержащих напитков и чересчур сладких фруктовых соков, этот природный напиток предотвращает обезвоживание и помогает почкам выводить избыток сахара с мочой. Клинически доказано, что недостаточное потребление воды повышает риск развития гипергликемии (состояние, связанное с повышением уровня глюкозы в крови).КлетчаткаРастворимые и нерастворимые пищевые волокна — настоящий суперпродукт. Они обладают свойством связывать и выводить из организма избыток “плохого” холестерина, улучшают работу кишечника и способствуют похудению. А еще они замедляют усвоение углеводов и сахара, тем самым благотворно воздействуя на уровень глюкозы в крови и предупреждая развитие диабета 2 типа. Особенно эффективна в этом отношении растворимая клетчатка, которая содержится в продуктах из овса, бобовых, цитрусовых и яблоках.РыбаРыба как продукт питания не имеет прямого влияния на уровень сахара в крови. Но это отличный источник высококачественного белка, который повышает чувство сытости и позволяет уменьшить потребление углеводов. К тому же жирные сорта морской рыбы содержат большое количество ненасыщенных жирных кислот, которые обладают доказанным свойством уменьшать уровень “плохого” холестерина, часто идущего рука об руку с гипергликемией.Листовая зеленьЛистовая зелень набирает популярность. Кроме разнообразных сортов салатов место на столах россиян постепенно отвоевывают мангольд, шпинат, кейл. В этих продуктах с низким гликемическим индексом, кроме клетчатки, содержится большое количество антиоксидантов и магния. Эти вещества способствуют снижению сахара в крови. Так, например, установлено, что недостаток потребления магния влияет на развитие инсулинорезистентности и повышает риск развития диабета 2 типа.ЧерникаЧерника и другие яркоокрашенные ягоды, и фрукты, например, ежевика, яблоки, апельсины содержат большое количество антоцианов. Эти вещества обладают свойством блокировать определенные пищеварительные ферменты и замедлять усвоение углеводов, а также предотвращают резкие скачки сахара в крови после приема крахмалистой пищи (например, картофеля или хлебобулочных изделий). Кроме того, по результатам крупномасштабного исследования, проведенного в Великобритании, употребление в пищу продуктов, содержащих флавоноиды, в том числе антоцианы, способно снижать риск развития инсулинорезистентности. А еще эти ягоды и фрукты сами по себе не содержат избыточного количества сахаров и могут стать отличной заменой десерта для тех, кто склонен к полноте и ограничивает углеводы в питании.