Ученые рассказали, в каких случаях необходимо проверится на непереносимость лактозы

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Как проходит анализ на непереносимость лактозы.Анализ непереносимостью лактозы используют, чтобы определить, есть ли у пациента непереносимость углеводов из молочных продуктов. При анализе проверяют или количество водорода в образце, который выдыхается, или изменение уровня глюкозы в крови.Исследования назначают, если у человека есть симптомы непереносимости лактозы, например диарея, тошнота и боль в животе в течение 2 часов после употребления молочных продуктов.Как подготовиться к исследованиюЗа 12 часов до анализа ничего не есть. За две – четыре недели до исследования необходимо отказаться от антибиотиков и лекарств для желудка. Спросите у врача, нужно ли вам отказываться от лекарств или можно перенести дату анализа. Также стоит сказать врачу, если принимаете другие лекарства.Как проходит исследованиеСуществует два варианта исследования.Дыхательный тестОн проходит так:человек выдыхает в специальный контейнер;выпивает жидкость с лактозой;через равные промежутки времени выдыхает в такой же контейнер.Во время этого анализа измеряют уровень водорода в выдыхаемом воздухе. Если у человека непереносимость, лактоза в непереваренном состоянии попадает в толстую кишку, где расщепляется бактериями. Они производят газообразный водород, который выходит из организма вместе с выдохом. Тогда его и можно измерить.Анализ венозной кровиУ человека берут венозную кровь до и после того, как он выпьет напиток с лактозой. После приема такого напитка лактоза расщепляется на глюкозу и галактозу, это повышает уровень сахара в крови.У людей с непереносимостью лактозы расщепляется недостаточно, поэтому уровень глюкозы в крови не повышается.Что делатьЕсли результат указывает на непереносимость лактозы, терапевт или гастроэнтеролог скажет, как уменьшить количество молочных продуктов в питании и чем их заменить, чтобы после еды не было плохо. Также врач может назначить добавки, которые помогут перерабатывать лактозу.