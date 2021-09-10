Диета влияет на риск и тяжесть коронавируса

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Исследование показало, что питание человека определяет риск развития у него COVID-19 и даже тяжести этой коварной болезни. Работа проводилась учёными из Центрального госпиталя Массачусетса.Если диета человека основана на здоровой растительной пище, у него имеется более низкий риск столкнуться с коронавирусом или перенести эту болезнь в тяжелой форме. Таковы итоги исследования американских ученых, опубликованные журналом Gut. Благоприятное влияние питания на риск коронавируса особенно актуально среди людей, которые живут в районах с высокими социально-экономическими лишениями.Хотя такие метаболические расстройства как диабет второго типа и ожирение связаны с увеличенной опасностью коронавируса и более тяжёлой формой этой болезни, влияние питания на данные опасности было неизвестно. Предыдущие работы показывали, что плохое питание свойственно группам, которые непропорционально сильно затронуты пандемией, но данные о связи между диетой и риском, а также серьезностью коронавируса отсутствовали.И вот теперь ученые изучили данные по почти 600 000 участников исследования симптомов COVID-19 с помощью мобильных приложений для смартфонов. Они проживали в Великобритании и США, а наблюдения за ними продолжались с марта по декабрь 2020. За этот период более 31 000 участников заболели коронавирусом. Оказалось, что чаще всего болезнь проявлялась у любителей нездорового питания, включающего большое количество жирных, жареных и высоко переработанных продуктов. Кроме того, у них коронавирус чаще протекал в более тяжёлой форме.