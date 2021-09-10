Ученые выяснили, как коронавирус подавляет иммунитет

Биологи Йельского университета обнаружили механизмы, благодаря которым коронавирус подавляет иммунитет.Под руководством Джоан Стайц ученые выяснили, что вирус нового типа обладает способностью подавлять защитные функции иммунитета. Как оказалось, он способен производить короткие молекулы РНК. За счет этого SARS-CoV-2 способен не только скрываться от иммунной системы в клетках организма, а и блокировать работу врожденного иммунитета.«Неожиданно оказалось, что зараженные клетки вырабатывают короткие молекулы вирусной РНК, похожие на их человеческие аналоги. Одна из этих молекул, vmiR-5p, подавляет работу гена BATF2, который играет ключевую роль в выработке противовирусных белков-интерферонов», — сообщают исследователи.Именно эта инструкция, заложенная в вирусе, позволяет ему оставаться незамеченной на ранних стадиях заболевания.