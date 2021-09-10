Жирная диета может вызвать дисбаланс внутренних часов организма

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Как стало известно, нездоровая диета, содержащая большое количество жира, может негативно повлиять на работу внутренних биологических часов организма. Это нарушит естественные циклы, что может привести к ожирению и в долгосрочной перспективе вызвать серьезные расстройства.Новое исследование показало, что когда лабораторных крыс кормили пищей с высоким содержанием жиров, то работа биологических часов в мозге нарушалась. Эти часы обычно контролируют чувство сытости, а их нарушения приводили к перееданию, и, как следствие, к ожирению. Результаты этого исследования опубликованы в The Journal of Physiology.С 1975 года количество пациентов с ожирением во всём мире выросло почти в три раза. Только в Англии 28% людей взрослого возраста имеют ожирение, а ещё 36% - избыточный вес. Другими словами, нормальный вес имеется менее чем у половины взрослых жителей Туманного Альбиона. Ожирение способно привести к целому ряду других болезней, включая диабет второго типа, сердечно-сосудистые расстройства, а также некоторые виды рака.Исследование показало, что при ожирении суточные ритмы приёма пищи и высвобождения гормонов, влияющих на ощущение сытости и голода, притупляются или исчезают. Однако неясно, являются ли эти нарушения в работе центров мозга, контролирующих аппетит, причиной или результатом ожирения. Польские исследователи совместно с учеными из Университета Бристоля подчеркивают, что мозг человека и крыс имеет общие черты. Правда, само исследование проводилось на крысах, которые являются ночными животными. А в этой связи всё ещё предстоит установить, зависят ли изменения биологических часов от режима отдыха и активности человека.