Жирная диета может вызвать дисбаланс внутренних часов организма

Как стало известно, нездоровая диета, содержащая большое количество жира, может негативно повлиять на работу внутренних биологических часов организма. Это нарушит естественные циклы, что может привести к ожирению и в долгосрочной перспективе вызвать серьезные расстройства.

Новое исследование показало, что когда лабораторных крыс кормили пищей с высоким содержанием жиров, то работа биологических часов в мозге нарушалась. Эти часы обычно контролируют чувство сытости, а их нарушения приводили к перееданию, и, как следствие, к ожирению. Результаты этого исследования опубликованы в The Journal of Physiology.

С 1975 года количество пациентов с ожирением во всём мире выросло почти в три раза. Только в Англии 28% людей взрослого возраста имеют ожирение, а ещё 36% - избыточный вес. Другими словами, нормальный вес имеется менее чем у половины взрослых жителей Туманного Альбиона. Ожирение способно привести к целому ряду других болезней, включая диабет второго типа, сердечно-сосудистые расстройства, а также некоторые виды рака.

Исследование показало, что при ожирении суточные ритмы приёма пищи и высвобождения гормонов, влияющих на ощущение сытости и голода, притупляются или исчезают. Однако неясно, являются ли эти нарушения в работе центров мозга, контролирующих аппетит, причиной или результатом ожирения. Польские исследователи совместно с учеными из Университета Бристоля подчеркивают, что мозг человека и крыс имеет общие черты. Правда, само исследование проводилось на крысах, которые являются ночными животными. А в этой связи всё ещё предстоит установить, зависят ли изменения биологических часов от режима отдыха и активности человека.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь