Почему макароны и картофель диетологи советуют есть холодными?

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Охлажденные крахмалистые продукты улучшают состояние кишечной флоры, объясняет диетолог Антье Гал (Германия).Макаронные изделия, картофель, а также белый рис часто считаются продуктами, способствующими ожирению. Они крахмалистые, отличаются высоким содержанием простых углеводов и вызывают резкий скачок уровня сахара в крови. Но в интервью изданию Focus диетолог Антье Гал (Немецкое общество питания) пояснил, что после охлаждения эти продукты становятся гораздо менее опасными в этом плане.«Дайте макаронам или картофелю остыть, прежде чем съесть их. Когда крахмалосодержащие продукты становятся холодными, их крахмал преображается и становится устойчивым и может быть полезным нашему организму», - констатирует эксперт.Укрепляется кишечная флора. По словам диетолога, устойчивый крахмал холодных макарон, картофеля или риса ведет себя в организме аналогично клетчатке. Он попадает в толстую кишку непереваренным, где постепенно расщепляется активными бактериями. Это укрепляет кишечную флору и положительно влияет на пищеварение.Регулируется уровень сахара в крови. Антье Гал утверждает, что устойчивый крахмал предотвращает чрезмерное повышение уровня сахара в крови. Организм вырабатывает меньше инсулина и, таким образом, также предотвращается тяга к еде.Экономятся калории. После охлаждения крахмалистые продукты содержат меньше калорий, чем приготовленные, подчеркивает диетолог. Таким образом можно съесть на 20 процентов калорий меньше.