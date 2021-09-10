Лечение преэклампсии может кардинально измениться из-за нового исследования

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Исследование ученых из Юго-Западного Университета предлагает новый взгляд на преэклампсию. Специалисты установили, что фермент под названием протеинфосфатаза 2 (PP2A), по-видимому, является основным фактором преэклампсии, опасного осложнения беременности, характеризующегося повышением артериального давления и избытком белка в моче. Результаты работы были представлены в журнале Circulation Research. Они могут стать основой для разработки новых методов лечения преэклампсии.«Преэклампсия – частая причина преждевременных родов, что опасно для младенцев. Определив роль PP2A, мы сможем разработать методы лечения, которые намного лучше подходят как для матери, так и младенца», - рассказывает руководитель исследования доктор Филип В. Шауль.Доктор Шауль совместно с коллегами создал животную модель преэклампсии. Беременным мышам вводились антитела, образующиеся при антифосфолипидном синдроме (АФС). В этом случае антитела реагируют на белки на поверхности клеток. У животных, которым ввели антитела, развилась гипертония и повысился уровень белка в моче. У небеременных мышей никакого влияния антител на кровяное давление обнаружено не было. Дальнейшие эксперименты показали, что у беременных мышей с антителами повышалась активность фермента PP2A, что увеличивало производство трофобластами белков.Когда исследователи дали беременным мышам лекарство, ингибирующее PP2A, признаков преэклампсии у них не обнаружили, при этом не было и видимого влияния на мышей и их потомство.Дополнительно ученые исследовали плаценту женщин с АФС и обнаружили, что у них также повышена активность PP2A. Они изучили плаценты пациенток с преэклампсией без АФС и обнаружили повышенную активность PP2A и у них.