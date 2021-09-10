Диетолог раскрыла секреты похудения без спорта и диет

Диетолог Татьяна Разумовская назвала простые правила похудения без занятий в тренажерном зале и изнуряющих диет.Конечно, без некоторых привычек в питании не обойтись. Так, по словам специалиста, в ежедневном рационе должно присутствовать не менее 20-40 грамм клетчатки. Её источником являются бобовые, фрукты, овощи, цельнозерновой хлеб и каши.Также, необходимо уделять особое внимание количеству потребляемого белка. Этот показатель варьируется от 1,2 до 1,5 грамма на один килограмм веса. Достаточное его количество способствует продолжительному чувству сытости, кроме того, на его усвоение требуется больше энергии, чем на углеводы.Не менее важным фактором на пути к стройности выступает достаточное количество сна.«Недосып, если он происходит систематически, снижает уровень гормона лептина, подавляющего аппетит. Зато растет количество таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод. Кроме того, избыток кортизола приводит, в частности, к перееданию и увеличению жира в абдоминальной области, то есть в области живота», — говорит эксперт.