Плавное похудение: легкие способы начать

Часто мы начинаем худеть к лету, с понедельника, с нового года и т.д. Начинаем, а потом бросаем… Потому что невозможно изменить пищевые привычки и образ жизни, который формировался десятилетиями, за один день. А что если начать путь к стройности плавно? Тогда шанс не забросить начатое возрастает многократно. Давайте разберемся, плавно - это как и что каждый из нас может сделать для красоты тела и здоровья уже сегодня?Пищевые привычкиНе следует резко отказываться от любимых сладостей и, например, майонеза. Снижайте количество вредных продуктов постепенно. Начните покупать и готовить более полезные блюда, однако не спешите совсем избавляться от сладкого и жирного - оставьте ненадолго в холодильнике и выкиньте, когда будете уверены, что не захотите “сорваться”.Питайтесь разнообразно и планируйте приемы пищи. Например, берите на работу не только обед, но и фрукты, орехи, которыми можно вкусно и полезно перекусить. Дома же украсьте блюда: положите на яркую тарелку, красиво оформите. Это поможет получить еще больше удовольствия от приема полезной пищи.Но прежде, чем что-то приготовить, нужно ходить в магазин и купить продукты. Чтобы не отвлечься на булочку или шоколадку, а приобрести только самое необходимое, идите в супермаркет сытыми.Физические нагрузкиПлюс плавного подхода к похудению - необязательность спорта как такового. Однако нужно всячески стараться вести активный образ жизни.Самые легкие способы начать:Отказаться от лифта и всегда ходить по лестнице. Да и вообще любому транспорту предпочтите прогулку.Завести собаку. Разумеется, если вы готовы заботиться о питомце. С любимцем постоянно придется гулять, а также играть - это уже очень неплохой способ начать больше двигаться.Заниматься сексом. Совместите приятное с полезным! Секс - это прекрасный способ и сбросить лишние калории, и улучшить настроение и сон.Активно проводить выходные и вечера по будням. Привыкли проводить свободное время у компьютера и телевизора? Срочно это исправлять! Хватайтесь за любую возможность выбраться из дома - поездки к друзьям, родственникам, на дачу, в поход.Делайте зарядку на работе. Буквально 10 минут физической активности в день положительно повлияют на ваше здоровье.И разумеется, если у вас есть желание и возможность, заниматься спортом, нужно начинать. Например, попросите у друзей в качестве подарка абонемент в тренажерный зал. Так как это презент, ходить будет в разы проще, а бросить сложнее.Дополнительная мотивацияЧтобы лишний раз мотивировать себя, поставьте свои старые фото (где вы в идеальной форме) на самое видное место. Каждый раз, проходя мимо, думайте: “Нужно срочно брать себя в руки!”.И не забывайте хвалить себя за проделанную работу и “награждать” хорошим сном. Ведь недосыпание напрямую влияет на количество потребляемой еды.Именно так, не насилуя себя и свой организм, можно начать путь к красивому и здоровому телу. Вы и не заметите, как все эти полезные привычки станут обыденностью. После этого можно повысить “уровень сложности” и продолжить идти к фигуре мечты.