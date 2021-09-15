Заниматься лучше по ночам, а не по утрам

Многие студенты уже через несколько месяцев начнут готовиться к экзаменам, и перед ними встанет вопрос о том, когда именно зубрить материал. Оказывается, лучше всего это делать поздно вечером, а не рано утром.Хороший ночной отдых очень важен для адекватного здоровья, но сон обладает удивительно полезной для всех студентов способностью - он помогает запомнить учебный материал. Особенно при подготовке к тем экзаменам, к которым человек готовится только один раз. В этом случае лучше поздно ложиться и спать меньше, но заучивать необходимый объём информации, чем вставать рано и приступать к зубрёжке.Также гораздо легче согласовывать с друзьями групповые занятия поздно вечером. Это прекрасный инструмент в том случае, если студент пытается понять концепцию материала и просто чтобы держать себя в курсе, не откладывая материал на потом. Обучение в вечернее время лучше, чем в утреннее, но всё-таки важно установить некоторые принципы. К примеру, продолжительность времени, в течение которого вы планируете заучивать материал.Отложите телефон при занятиях, это помогает максимально увеличить данный период и получить дополнительное время. А оно вам понадобится не только для зубрёжки, но и для сна. Впрочем, существуют люди, которые относятся категории «жаворонков». И в их случае, вероятно, лучше перенести усваивание материала на раннее утро, чем на поздний вечер, ибо в ночное время они гораздо хуже используют свой мозг