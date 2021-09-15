Ополаскиватель для полости рта: четыре шага к правильному использованию
Специалисты отмечают, что жидкость для полоскания рта рекомендуется использовать один раз в день и не в рамках чистки зубов. Использование сразу после может удалить фтор, которым эмаль покрывается во время чистки зубной пастой.
Выбор ополаскивателя для полости рта должен учитывать ваши цели. Так антибактериальные варианты помогают уменьшить риск кариеса. Но для чувствительных зубов и десен стоит выбирать ополаскиватели натурального происхождения с такими компонентами, как алоэ вера или ромашка.
Для правильного использования ополаскивателя выполните четыре шага:
Налейте жидкость в мерный колпачок.
Вылейте жидкость в рот.
Полоскайте рот примерно 30 секунд.
Выплюнуть жидкость.
После использования жидкости не стоит промывать рот водой, так как это сведет все усилия на нет.
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Добавил validol в категорию Стоматология
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