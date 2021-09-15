Врач посоветовал не употреблять после 60 лет некоторые продукты
Продукты, насыщенные сахаром, стали первыми среди тех, которые врач посоветовал пожилым людям не употреблять совсем или свести к минимуму. В своем интервью Гинзбург уточнил, что после 60 лет нужно съедать ежедневно не больше 20 граммов сахара.
Еще один продукт – подсолнечное масло. Медик отметил, что его жирные кислоты могут неблагополучно влиять на организм людей в возрасте после 60-ти, и предпочтительнее использовать оливковое масло.
Также, по мнению Гинзбурга, пожилым людям следует знать о гликемическом индексе продуктов – этот показатель отражает скорость повышения сахара в крови после их поедания.
«Стоит отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом – изделий из белой просеянной муки, белого хлеба, батонов, где практически нет пищевых волокон».
Помимо того, диетолог призвал с осторожностью употреблять картофель, рисовые каши, ограничить количество красного мяса.
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