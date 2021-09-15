Врач посоветовал не употреблять после 60 лет некоторые продукты

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Врач диетолог Михаил Гинзбург призвал людей после 60 лет особенно тщательно контролировать количество потребляемого сахара.Продукты, насыщенные сахаром, стали первыми среди тех, которые врач посоветовал пожилым людям не употреблять совсем или свести к минимуму. В своем интервью Гинзбург уточнил, что после 60 лет нужно съедать ежедневно не больше 20 граммов сахара.Еще один продукт – подсолнечное масло. Медик отметил, что его жирные кислоты могут неблагополучно влиять на организм людей в возрасте после 60-ти, и предпочтительнее использовать оливковое масло.Также, по мнению Гинзбурга, пожилым людям следует знать о гликемическом индексе продуктов – этот показатель отражает скорость повышения сахара в крови после их поедания.«Стоит отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом – изделий из белой просеянной муки, белого хлеба, батонов, где практически нет пищевых волокон».Помимо того, диетолог призвал с осторожностью употреблять картофель, рисовые каши, ограничить количество красного мяса.