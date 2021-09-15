Крошечная игла в таблетке заменит уколы

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Учёные разработали девайс, по форме напоминающий черепаху, который может активно использоваться при лечении диабета. Он способен помочь пациентам и с другими хроническими заболеваниями."Умная" таблетка в форме черепахи может заменить регулярные уколы, которые требуется людям с инсулинозависимым диабетом и другими хроническими болезнями. Эта капсула размером с ягоду может содержать в себе единичную дозу лекарства. Она проглатывается вместо болезненной инъекции. С одной стороны капсула абсолютно плоская, а с другой у нее сторона выгнутая, из-за чего таблетка очень напоминает леопардовую черепаху из Африки, которая может очень легко подняться на лапы после падения или нападения.Нижняя часть таблетки утяжеленная, так что когда она оказывается в пищеводе и по нему пребывает в желудок, то обязательно опускается на нижнюю плоскую часть, дотрагиваясь таким образом до оболочки желудка. Пластиковая капсула содержит крошечную иглу приблизительно длиной 4,5 мм, которая удерживается на месте с помощью твёрдого сахара, растворяющегося в желудке в течение 4 минут. Данный процесс происходит под воздействием высокого уровня влажности в желудке.Растворяющийся сахар активирует систему, которая и выделяет лекарство через крошечную иглу прямо в оболочку желудка. А уже оттуда препарат проникает непосредственно в кровоток. Для осуществления этого процесса требуется определенный уровень влажности. А это значит, что до активации таблетки проходит какое-то время. Это предотвращает её активацию слишком рано в ходе пищеварительного процесса. После проведения инъекции игла заходит обратно в капсулу посредством крошечной пружины, и весь девайс в дальнейшем безопасно проходит через пищеварительную систему и выходит наружу через прямую кишку.