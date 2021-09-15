Названы самые вредные виды фастфуда для фигуры и здоровья
То, что фастфуд вреден для здоровья, давно известный факт. А вот что есть более и менее полезная быстрая еда, знают не все.
По мнению диетологов, пицца, гамбургеры, сэндвичи и шаурма могут быть полезны, если сделаны из качественных ингредиентов. Что касается лапши быстрого приготовления, то сама по себе она безобидна, однако вредные добавки могут содержаться в порошке с приправами, который прилагается к ней.
Специалисты также рекомендуют избегать куриных наггетсов и других продуктов, обжаренных во фритюре и потому содержащих вредные трансжиры. Искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные трансжиры, или частично гидрогенизированные жиры, опасны для здоровья. Многие клинические исследования связывают их употребление с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Хот-доги и корн-доги также нельзя назвать здоровым питанием. Это связано с тем, что сосиски относятся к переработанному мясу, считающемуся одной из причин возникновения рака кишечника. Кроме того, хот-доги очень калорийны, поэтому при похудении их лучше исключить из рациона.
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