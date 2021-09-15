Медики предупредили об опасном влиянии стресса на организм

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Не стоит недооценивать опасность стресса.Пациенты часто называют стресс одной из основных причин ухудшения здоровья. Это особенно актуально в случае сердечного приступа или обострения перенесенных ранее кардиологических заболеваний.Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказала о том, как стресс, как влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.Под стрессом в биологическом смысле понимается любое изменение окружающей среды, которое угрожает системному гомеостазу, то есть существующему оптимальному состоянию равновесия в организме. Большинство стрессовых ситуаций запускают защитные реакции на молекулярном, клеточном или системном уровне, влияя на возникновение разнообразных нарушений, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний. Подсчитано, что люди, живущие в состоянии стресса, чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и больше подвержены ишемическим инсультам.Как организм реагирует на стресс?Сильный стресс приводит к формированию множества очень сложных физиологических и нейрогуморальных реакций. В подавляющем большинстве стрессовых ситуаций в организме происходит усиление секреции определенного гормона гипофиза, так называемого адренокортикотропина или сокращенно АКТГ. Увеличение концентрации этого гормона необходимо для поддержания жизнедеятельности организма, особенно в условиях сильного стресса.Однако следует отметить, что повышение концентрации АКТГ, которое полезно в течение короткого времени, становится крайне вредным и разрушительным, когда длится дольше, чем необходимо.Влияние стресса на систему кровообращенияБлагодаря связи, которая возникает в организме между нервной и сердечно-сосудистой системами, даже во время небольшого стресса частота сердечных сокращений увеличивается наряду с повышением артериального давления. В то же время увеличивается кровоток по коронарным сосудам (артериям, кровоснабжающим сердце) и, следовательно, по сердечной мышце. Все это приводит к повышенной потребности сердца в кислороде. Опасными клиническими последствиями такого состояния являются: артериальная гипертензия, инфаркты, инсульты, аритмии и тромбозы.Стресс и сердечный неврозНевроз сердца или синдром Да Косты, представляет разновидность психоневроза, при которой пациент ощущает недуги со стороны сердечной мышцы, несмотря на отсутствие патологических изменений в этом органе.Пациент чаще всего жалуется на затрудненное дыхание (невозможность глубоко вдохнуть), боли в верхушке сердца (чаще всего давящего характера), учащенное сердцебиение.И хотя такой синдром не относится к классическим заболеваниям сердца, он является хроническим, с периодическими обострениями и риском развития ортостатической гипотензии.Стресс и атеросклерозВ настоящее время среди факторов, повышающих риск атеросклероза и его осложнений, следует упомянуть все тот же стресс. Считается, что люди, которые сильно реагируют на стрессовые ситуации, более подвержены атеросклеротическим поражением коронарных сосудов, развитию ишемической болезни сердца и сердечного приступа.Кроме того, длительный стресс приводит к развитию гипертонии, считающейся самым важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти в мире. Стрессовые ситуации увеличивают вероятность воздействия на организм других неблагоприятных факторов риска атеросклероза – повышение нервного напряжения заставляет многих людей курить, выпивать, употреблять нездоровую пищу, принимать не назначенные врачом лекарства.Таким образом, рекомендации Европейского общества кардиологов, касающиеся как профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, так и кардиологической реабилитации, включают рекомендации по снижению уровня стресса у пациентов.Стресс и сердечный приступУ определенной группы людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями или длительное время подвергавшихся стрессу, в какой-то момент исчерпываются защитные механизмы организма и последствия оказываются трагичными. Связь внезапного стресса, например, эмоционального, с возникновением сердечного приступа давно известна. Так, ученые считают, что важную роль в развитие такой связи, как «стресс – сердечный приступ», играет чрезмерная стимуляция симпатической нервной системы, которая может вызвать ряд изменений:дисбаланс между потреблением и поставкой кислорода сердцу;повышение свертываемости крови с одновременным снижением способности организма противодействовать этому явлению;опасные для жизни сердечные аритмии.К сожалению, в наши дни мы почти всегда и везде подвергаемся стрессу. Даже такие примитивные факторы, как изменение климата, увеличение обязанностей на работе, переезд в другой город, могут оказаться стрессовыми для сердца.Все, что мы можем сделать, – это изучить и применить соответствующие стратегии и методы управления стрессом. По мнению специалистов, это такой же важный элемент профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, как физическая активность, сбалансированное питание или отказ от курения.