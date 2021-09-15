Диабет 2 типа: эта трава снижает уровень сахара в крови за два часа
Листья шалфея давно используются как средство от диабета, и исследования показывают, что они могут помочь снизить уровень сахара в крови.
Исследование связи между травой и диабетом показало, что экстракт шалфея снижает уровень глюкозы в крови у крыс, активируя определенный рецептор.
Дальнейшие исследования, проведенные на людях, также подтвердили эти результаты.
Клиническое исследование с участием 80 человек с плохо контролируемым диабетом 2 типа показало, что после двух часов голодания уровень сахара в крови у людей, получавших шалфей, значительно снизился по сравнению с контрольной группой.
Как только рецептор активируется, исследователи наблюдали, как рецепторы выводят из крови лишние свободные жирные кислоты, что может помочь улучшить чувствительность к инсулину.
Исследование, проведенное на мышах с диабетом 2 типа, показало, что это растение действует аналогично метформину - лекарству, назначаемому для контроля уровня глюкозы в крови.
Было обнаружено, что у людей это растение оказывает аналогичное действие розиглитазону, другому лекарству от диабета, которое снижает уровень сахара в крови и улучшает чувствительность к инсулину.
Исследователи пришли к выводу, что шалфей может помочь людям с диабетом снизить уровень глюкозы всего через два часа после голодания.
Перед применением любых лекарств и добавок необходима консультация врача.
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