Диабет 2 типа: эта трава снижает уровень сахара в крови за два часа

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Заболеваемость диабетом 2 типа резко возросла во время пандемии, что привело к возникновению опасений по поводу связанных с этим осложнений для здоровья. Однако исследователи давно подчеркнули важность диеты для предотвращения и сдерживания этого заболевания. В частности, одна трава может снизить уровень сахара в крови всего за два часа, помогая предотвратить заболевание.Листья шалфея давно используются как средство от диабета, и исследования показывают, что они могут помочь снизить уровень сахара в крови.Исследование связи между травой и диабетом показало, что экстракт шалфея снижает уровень глюкозы в крови у крыс, активируя определенный рецептор.Дальнейшие исследования, проведенные на людях, также подтвердили эти результаты.Клиническое исследование с участием 80 человек с плохо контролируемым диабетом 2 типа показало, что после двух часов голодания уровень сахара в крови у людей, получавших шалфей, значительно снизился по сравнению с контрольной группой.Как только рецептор активируется, исследователи наблюдали, как рецепторы выводят из крови лишние свободные жирные кислоты, что может помочь улучшить чувствительность к инсулину.Исследование, проведенное на мышах с диабетом 2 типа, показало, что это растение действует аналогично метформину - лекарству, назначаемому для контроля уровня глюкозы в крови.Было обнаружено, что у людей это растение оказывает аналогичное действие розиглитазону, другому лекарству от диабета, которое снижает уровень сахара в крови и улучшает чувствительность к инсулину.Исследователи пришли к выводу, что шалфей может помочь людям с диабетом снизить уровень глюкозы всего через два часа после голодания.Перед применением любых лекарств и добавок необходима консультация врача.