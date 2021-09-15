Психологи рассказали, как выплескивать негатив с пользой для здоровья

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В каких случаях жалобы на жизнь помогают.Жаловаться – это полезно, утверждают ученые. Расскажем, как сетование на проблемы поможет преодолеть эмоциональный кризис и найти силы двигаться дальше.Авторы книги «Искусство мечтать» Барбара Шер и Энни Готтлиб считают, что не стоит скрывать свое недовольство и пытаться держать все в себе. Позвольте себе выплеснуть весь негатив, главное – научиться делать это правильно.Когда вам плохо.Выберите проблемуВыделите одну ситуацию, которая вас беспокоит больше всего. Это может быть что угодно: нехватка денег, ухудшение отношений с близкими или конфликт в маршрутке. Подумайте о том, что это – вполне серьезное препятствие на пути к вашей цели.ВизуализируйтеЕсли вам трудно сконцентрироваться на чем-то одном, запишите на листе бумаги ваши мысли относительно неприятностей. Для лучшего эффекта пишите серьезно, грустно или трагично.Насмехайтесь вволюПонемногу продвигайтесь в ваших размышлениях. Начинайте насмехаться из ситуации, не бойтесь смеяться над собой и своими негативными эмоциями. Дайте себе волю и мучайте проблемы как хочется вам – чем больше цинизма, сарказма и преувеличений, тем лучше.Почему это действенноШер и Готтлиб считают, что таким образом человек может выплеснуть из себя весь негатив, который со временем накапливается. Это поможет освободить место для энергии и положительных эмоций. Психологи называют этот метод силой негативного мышления.Они сравнивают выброс негативных эмоций с воспитанием ребенка: если позволить малышу пошалить и выплеснуть энергию, то впоследствии он будет усидчивым и послушным во время скучного дела.Критика метода: действительно ли жалобы помогаютВ отличие от Шер и Готтлиб психолог Джеффри Лор уверен, что постоянные беспочвенные жалобы и нытье негативно влияют на физическое состояние человека и его окружение. Ученый считает, что выплескивать гнев так же безрезультатно, как эмоционально выражаться в замкнутом пустом помещении.Его поддерживает ученый Стивен Партон. Он утверждает, что негативные мысли порождают негативные мысли. Чем больше человек зацикливается на проблемах, тем больше его мозг зацикливается на возможном будущем негативе. Как результат – постоянная подавленность и грусть.Из-за жалоб в организме повышается гормон стресса – кортизол. Партон считает, что он вредит обучению, ухудшает память и ухудшает иммунитет. Таким образом человек подвергает себя проблемам со здоровьем и рискует получить хронические болезни.