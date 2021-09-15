Названы основные симптомы инфекции носовых пазух после ОРВИ

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Если насморк долго не проходит после перенесенного ОРВИ, то это может быть сигналом серьезной инфекции носовых пазух — говорит доктор Трой Вудворд. Как пишет сетевое издание "Актуальные новости", специалист рассказал об основных симптомах такой инфекции."Современные методы диагностики выявляют синусит, если патологический процесс продолжается более десяти дней. В случаях, когда в пазухах носа образуется чрезмерное давление, человек может жаловаться на неприятные ощущения в центральной области лица", — сказал Вудворд.Доктор добавил, что симптомами инфекционного процесса в носу являются зловонные выделения зеленого или желтого цвета, а также неприятный запах из ротовой полости. Синусит обычно сопровождается потерей обоняния и вкусовых ощущений, поэтому следует уделять внимание и таким симптомам."Пациенты могут фиксировать у себя хроническую усталость, зубную и головную боль, кашель, повышенную температуру тела, а также другие неприятные симптомы. Если состояние не улучшается, то лучше обратиться за квалифицированной медицинской помощью", — пояснил врач Трой Вудворд, добавив, что в качестве меры профилактики можно промывать пазухи носа солевым раствором. Кроме того, при воспалении носовых пазух больному предписан постельный режим, чтобы не подвергать организм стрессу.