Названы основные симптомы инфекции носовых пазух после ОРВИ
"Современные методы диагностики выявляют синусит, если патологический процесс продолжается более десяти дней. В случаях, когда в пазухах носа образуется чрезмерное давление, человек может жаловаться на неприятные ощущения в центральной области лица", — сказал Вудворд.
Доктор добавил, что симптомами инфекционного процесса в носу являются зловонные выделения зеленого или желтого цвета, а также неприятный запах из ротовой полости. Синусит обычно сопровождается потерей обоняния и вкусовых ощущений, поэтому следует уделять внимание и таким симптомам.
"Пациенты могут фиксировать у себя хроническую усталость, зубную и головную боль, кашель, повышенную температуру тела, а также другие неприятные симптомы. Если состояние не улучшается, то лучше обратиться за квалифицированной медицинской помощью", — пояснил врач Трой Вудворд, добавив, что в качестве меры профилактики можно промывать пазухи носа солевым раствором. Кроме того, при воспалении носовых пазух больному предписан постельный режим, чтобы не подвергать организм стрессу.
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Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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