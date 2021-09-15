Проблемы с глазами увеличивают риск старческого слабоумия на 60%

Исследование показало, что нарушение зрения увеличивают риск деменции на 60%. Исследователи выявили прямую связь между проблемами с глазами и интеллектуальными навыками.Серьёзные нарушения зрения существенно увеличивают риск старческого слабоумия, как показало исследование. Если у пациентов ухудшается зрение, то они значительно чаще в итоге демонстрируют нарушенные интеллектуальные способности, в частности, навыки мышления и принятия решений К такому выводу пришли ученые из Академии медицинских наук провинции Гуандун в Китае.Они проанализировали данные по 12 364 взрослых в возрасте от 55 до 73 лет. Было установлено, что риск старческого слабоумия на 26% выше у тех, кто страдал от возрастной макулодистрофии. При катаракте вероятность развития деменции была на 11% выше, а если у пациентов имелись нарушения зрения, связанные с диабетом, то риск старческого слабоумия увеличивался максимально - на 61%.При этом авторы исследования честно признаются, что не смогли выявить причин подобной связи. Но можно предположить, что нарушения зрения связаны с хорошо известными факторами риска старческого слабоумия вроде болезней сердца. Результаты наблюдений также показали, что пациенты с диабетом, сердечно-сосудистыми расстройствами и депрессией, которые относятся к категории системных болезней, также обладают повышенным риском деменции. И эта опасность была ещё выше, если дополнительно к этим проблемам у людей имелись нарушения зрения.