Врач назвал признак сердечного приступа, проявляющийся во время прогулок

Чаще всего сердечный приступ представляется как драматическое событие. Человек падает на землю, хватается за грудь, чувствует резкую боль. В действительности более половины сердечных приступов проявляются за несколько недель до наступления основной фазы.Эти симптомы предупреждают людей об опасности. Но большинство их игнорирует, так как они ничтожны. Врачи назвали признак, на который стоит обратить внимание при ходьбе.Доктор медицинских наук Питер Бейли, семейный врач, отмечает, что затрудненное дыхание во время ходьбы может быть четким индикатором, предшествующим сердечному приступу.«Если вы чувствуете одышку или начали внезапно дышать короткими неглубокими вдохами, как будто задыхаетесь, это может быть ранним признаком сердечного приступа», - объясняет он.Он добавляет, что также стоит обратить внимание на покалывание в руках, за которым следует стеснение в груди или в области подмышек.