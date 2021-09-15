Ученые рассказали, как химиотерапия влияет на развитие клеток крови

Ученые изучили как химиотерапия влияет на развитие клеток крови. Как утверждают ученые, различные виды химиотерапии не только устраняют раковые клетки, нанося вред их ДНК, но и могут влиять на здоровые клетки. Они вызывают их разрушение и мутации, которые могут оставаться и по завершении лечения. Это выяснили ученые из Университета исследований в разделе биомедицины.Ученые обнаружили и изучили мутации ДНК, вызванные химиотерапией на основе платины при остром миелоидном лейкозе. Также они смогли обнаружить мутации, которые химеотерапия вызывала в клетках крови. Следы мутаций клеток крови были обнаружены при рецидивах острого миелоидного лейкоза. При изучении выяснилось, что здоровые клетки крови поражались менее заметно. Связано это с тем, что они имеют другой механизм действия.Клональный гемопоэз (процесс образования новых клеток крови с одной и той же генетической мутацией из стволовых клеток) часто встречается у людей пожилого возраста. При этом процессе кровяные клетки активно размножаются и со временем занимают большую часть общего объема клеток крови. Также данный тип кровообразования часто запускается после воздействия некоторых типов химиотерапии. Если процесс колониального гемопоэза запускается после химиотерапии, то могут быть обнаружены мутации. Но авторы исследования не нашли следов мутаций. Это означает, что процесс гемопоэза начинается раньше, чем лечение химиотерапии. Это в свою очередь, благоприятно влияет на его развитие.В 2019 году ученые из лаборатории биомедицинской геномики опубликовали статью, в которой описали следы, оставляемые на здоровых клетках. Они были оставлены шестью методами лечения, которые обычно применяют при лечении раком. Благодаря этому они обнаружили, что некоторые виды химиотерапии меняют структуру ДНК в 100, а то и 1000 раз быстрее, чем процессы, вызванные обычным старением.