Зубная нить защитит от старческого слабоумия

Обязательно пользуйтесь зубной нитью ежедневно, сделав её частью гигиены полости рта. Это поможет предотвратить возрастное снижение интеллекта.Новые исследования показывают преимущества использования зубной нити, о которых раньше люди не знали. Оказывается, этот недорогой и простейший инструмент гигиены полости рта защищает мозг от воспалений и предотвращает риск старческого слабоумия. Стоматологи давно рекомендуют зубную нить, но немногие люди осознают, насколько она может быть реально полезной. Конечно, одной нитью не обойтись, и необходимо не забывать про зубную щётку и другие инструменты ухода за полостью рта.Зубная нить удаляет частицы пищи и бактерии между зубами гораздо лучше, чем зубная щётка или простое полоскание рта. А это предотвращает кариес, зубной налет и разного рода заболевания дёсен вроде гингивита. Также зубная нить позволяет избавиться от неприятного запаха изо рта. Но новое исследование, проведённое учеными из Университета Нью-Йорка, показало, что зубная нить обладает ещё одним ценным свойством.Она предотвращает снижение когнитивных функций. Оказывается, имевшее большое количество выпавших зубов взрослые люди в 1,48 раза чаще сталкивались с подобного рода нарушениями и имели в 1,28 раз более высокий риск старческого слабоумия. Этот риск также существует, если вы откладываете установку зубных имплантов или протезов для замены выпавших зубов. Столкнувшиеся с потерей зубов взрослые люди чаще впоследствии заболевали деменцией при отсутствии зубных протезов.