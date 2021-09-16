Правильная диета снижает риск развития Covid-19
У людей, отдававших предпочтение качественным диетам (с большим количеством продуктов растительного происхождения, жирной рыбой, малым количеством обработанных пищевых продуктов и рафинированных углеводов), вероятность развития COVID-19 была примерно на 10% ниже, чем у людей с самым низким качеством диеты. Кроме того, на 40% ниже был риск тяжелой формы болезни.
Это первое продольное исследование диеты и COVID-19, которое показало, что здоровая диета в первую очередь снижает шансы на развитие болезни. Связь между качеством питания и риском COVID-19 сохранялась после учета других факторов, влияющих на заражение и течения болезни.
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