Правильная диета снижает риск развития Covid-19

Ученые из Медицинской школы при Гарвардском университете и Королевского колледжа Лондона представили новое исследование в журнале Gut. Оно посвящено влиянию диеты на риск развития COVID-19. В исследование были включены данные 600 тыс. человек, которые заполняли дневники питания в феврале 2020 года. 19% из них заразились COVID-19.У людей, отдававших предпочтение качественным диетам (с большим количеством продуктов растительного происхождения, жирной рыбой, малым количеством обработанных пищевых продуктов и рафинированных углеводов), вероятность развития COVID-19 была примерно на 10% ниже, чем у людей с самым низким качеством диеты. Кроме того, на 40% ниже был риск тяжелой формы болезни.Это первое продольное исследование диеты и COVID-19, которое показало, что здоровая диета в первую очередь снижает шансы на развитие болезни. Связь между качеством питания и риском COVID-19 сохранялась после учета других факторов, влияющих на заражение и течения болезни.