Молодые жертвы коронавируса реже сталкиваются с повреждениями лёгких

Исследование показало, что повреждения лёгких у молодых пациентов с COVID-19 менее вероятны. Чаще подобного рода проблемы встречаются у более взрослых больных.Человечеству становится известно всё больше о воздействии COVID-19 на организм. Ещё в первые месяцы пандемии стало ясно, что вирус поражает дыхательную систему, и в тяжелых случаях это может привести к другим серьезным болезням. Из-за них полное выздоровление занимает месяцы, а в некоторых трагических случаях вирус приводит к смерти. Новое исследование может обнадёжить молодых людей. Оно показало, что вероятность повреждений лёгких из-за коронавирусной инфекции среди молодых людей очень мала.Исследователи выяснили, что лёгкие молодых людей, которые переболели коронавирусом, функционируют почти так же, как и до заражения. Исследование проводилось в Стокгольме, в нем приняли участие молодые люди со средним возрастом в 22 года. До появления коронавируса с 2016 по 2019 на этих людях проводилось множество различных тестов. Они заразились COVID-19 в период с октября 2020 по май 2021.После заражения и выздоровления все они прошли через функциональные тесты лёгких, анализы на наличие эозинофилов и воспалений. Оказалось, что среди 661 инфицированного молодого человека в крови 178 сформировались антитела к коронавирусу. Тесты показали, что способность легких после восстановления от ковида у молодых людей была точно такой же, как и раньше