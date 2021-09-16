Стало известно, как вакцина от гриппа влияет на covid-19

Научные деятели Европы выяснили, как прививка от гриппа влияет на вероятность заражения covid-19.Авторы работы подвергли анализу данные сотрудников одной из больниц, расположенной в Нидерландах. В результате исследования оказалось, что те сотрудники, которые приняли участие в ежегодной прививочной кампании против гриппа на 47% меньше были подвержены риску заразиться на протяжении первой волны пандемии. В свою очередь, во время второй волны этот показатель составил 50%.Таким образом, ученые доказали, что вакцинация, направленная на борьбу с гриппом частично обеспечивала защиту и от коронавируса. Причем, максимальная степень защиты достигалась на седьмой недели после вакцинации. По мнению исследователей, такой эффект может быть связан с тренированным иммунитетом.Кроме того, исследователи выяснили, что препараты против гриппа подавляют деятельность некоторых белков, становящихся причиной цитокинового шторма, осложняющего течение covid-19.