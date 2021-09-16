Жир оказался важнее для здоровья сердца, чем мышцы

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Новое исследование Бристольского университета, представленное в журнале PLoS Medicine, показало, что изменения в жировой ткани влияют на ранние маркеры здоровья сердца больше, чем изменения в мышцах. Это позволяет предположить, что от потери жира можно ожидать большей пользы, чем от набора мышечной массы.В исследование были включены данные 3,2 тыс. молодых людей, которым четыре раза измеряли уровни жира и мышечной массы с помощью биоимпеданса. Замеры проводились в возрасте 10, 13, 18 и 25 лет. Также оценивалась сила захвата в возрасте 12 и 25 лет.Когда участникам было 25 лет, были собраны образцы крови для метаболомического исследования. Результаты показали, что набор жировой массы был сильно и постоянно связан с ухудшением метаболического здоровья в молодом взрослом возрасте.Эти эффекты были намного сильнее (часто примерно в 5 раз), чем любой положительный эффект от набора мышечной массы. При этом преимущества ее набора были специфичны для возраста. Ученые предполагают, что ее набор особенно важен в подростковом возрасте и дает в этом случае максимальные преимущества.