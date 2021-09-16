Ежедневное употребление винограда может защитить от болезни Альцгеймера

Снижение когнитивных функций с возрастом – естественный процесс. Питание может влиять на него как положительно – замедляя, так и отрицательно – ускоряя.В исследовании, опубликованном в журнале Experimental Gerontology, ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проанализировали соединения, присутствующие в винограде и вине, и рассмотрели их как потенциальный замедлитель снижения когнитивных функций или других психических эффектов старения.Команда собрала 10 участников со средним возрастом 72 года, страдающих легким когнитивным снижением. Часть потребляла виноградный порошок, эквивалентный примерно 2,25 чашки фрукта, а часть плацебо.Шесть месяцев спустя команда провела сканирование мозга и тесты для проверки когнитивного снижения среди для всех участников. Результаты показали, что участники, принимавшие виноградный порошок, поддерживали здоровый уровень метаболической активности в областях мозга, которые наиболее рано поражаются болезнью Альцгеймера. В группе плацебо в тех же частях наблюдалось снижение метаболизма.