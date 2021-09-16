Врач назвал основные причины возникновения хронической усталости

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Хроническая усталость — актуальная для многих людей проблема, которая не решается даже путем регулярного отдыха.Одной из ключевых причин хронической усталости является неблагоприятная экологическая ситуация, характерная для многих регионов — уверен Кутушов. "Люди пьют воду с содержанием токсичных веществ, покупают "пустую" еду, дышат грязным воздухом. Все отрицательные эффекты от этого накапливаются, и приводят в том числе и к постоянной усталости", — говорит врач.Другой фактор, который может провоцировать не только хроническую усталость, но и такие проблемы, как постоянно плохое настроение и раздражительность — храп. Некоторые даже не подозревают о том, что они сильно храпят, а ведь при такой проблеме очень сильно снижается качество сна. Еще две причины усталости — малоподвижный образ жизни и недостаток воды в организме."Если есть признаки хронической усталости, нужно сдать анализ на электролиты, а также на гормоны надпочечников и щитовидки. Для того, чтобы защититься от усталости, нужно употреблять только чистую воду, а также принимать микробиотики, но сперва нужно проконсультироваться со специалистом", — отметил токсиколог.