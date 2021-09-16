Кето-диета: названы главные правила питания и противопоказания

Диета помогает похудеть без чувства голода.Диетологи говорят, что кето диета помогает избавиться от лишнего веса и привести свое тело в желаемую форму. Тем не менее, считать кето диету удачной альтернативой правильному питанию нельзя.Рацион человека, который соблюдает подобную методику похудения, по большей части, состоит из жиров и белков. При этом, углеводов должно быть не более 50 гр ежедневно. Основной акцент делается на белках. Считается, что при таком подходе к питанию организм насчет тратить энергию, сжигая собственные накопившиеся жиры.Чем питаться на кето диете — список разрешенных и запрещенных продуктовВы можете самостоятельно составить меню на каждый день, учитывая рекомендации диетологов по подбору продуктов. Что можно есть на кето диете:яйца;мясо птицы, говядина, свинина;рыбу жирных сортов (сельдь, лосось, скумбрию);жирные молочные продукты (йогурты, сметану, творог, сливки);орехи и семена (миндаль, арахис, грецкие орехи, тыквенные семечки);авокадо;овощи, растущие над землей (зелень, огурцы, спаржу, брокколи, помидоры, грибы и т.д.);масла и жиры (оливковое, кокосовое масло и т.д.).Что нельзя есть на кето диете:хлеб и хлебобулочные изделия;сладкие напитки;сахар и кондитерские изделия;макаронные изделия, крупы (рис, овсянку и т.д.);фрукты (виноград, цитрусовые, киви);овощи с содержанием крахмала (картофель, тыкву, кукурузу);бобовые (фасоль, чечевицу, нут);алкогольные напитки с содержанием сахара.Wellness-диетолог с медицинским образованием, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Татьяна Кихтева:«Нет такого плана питания, который бы рекомендовал приём пищи непосредственно перед сном. На кетодиете можно кушать за два часа до сна».В качестве перекуса можно выбрать сыр моцареллу, овощные салаты с арахисовым (оливковым маслом), салат из авокадо с яйцом, оливки, йогурт из кокосового молока без сахара и т.д.Облегченная кето диета и не только — 3 способа питанияСуществует несколько вариантов кето диеты, каждый из которых отличается друг от друга:Классический — большое количество жиров, но очень низкий процент углеводов. Идеальная пропорция БЖУ (белки/жиры/углеводы) = 75/20/5 процентов.Циклический — чередование 52, то есть, 5 дней вы строго соблюдаете диету и 2 дня живете в режиме «cheat meal», разрешая себе 400-500 гр углеводов в сутки. Этот вариант подходит тем, кто занимается спортом, потому что на циклической кето диете можно быстро разогнать обмен веществ, сжечь жир и набрать сухую мышечную массу.Целевой — способ, который рекомендован профессиональным спортсменам и, зачастую, только ими и используется. Суть в том, что за час до тренировки можно снабдить организм углеводами. Такой подходит пополняет запасы гликогена и не позволяет человеку довести себя до истощения.Врачи утверждают, что, несмотря на эффективность такой диеты в целях похудения, организму все-таки необходимы углеводы, именно из них он получает энергию. Не найдя их, он начнет расщеплять жиры — поглощать их, как топливо, для мозга и тела. Таким образом и происходит снижение веса.Кето диета — плюсы и минусы для здорового человекаУвы, на данный момент нет однозначного мнения по этому поводу. Сложность исследований заключается в том, что этот способ питания используется худеющими относительно недавно.К тому же, некоторые люди, кроме полезных жиров, употребляют еще и не полезные насыщенные жиры, что сводит к нулю чистоту эксперимента.Преимущества кето диеты:нет необходимости резко менять рацион и подвергать организм стрессу;потреблений калорий уменьшается естественно, а не искусственно;можно быстро потерять вес;при таком способе питания снижается уровень инсулина в крови;используется, как метод лечения некоторых заболеваний.Недостатки кето диеты:возможно появление расстройств ЖКТ и запоров;редко, но случается развитие камней в почках;реакция иммунитета, как на вирус — повышение температуры, озноб, головные боли;первое время многих преследует слабость, сонливость, потеря вкуса к жизни.Несмотря на то, что кето диета кажется щадящей и легкой, диетологи не рекомендуют использовать ее дольше нескольких месяцев. Дело в том. что изначально она была изобретена не как методика для похудения, а как рацион питания при лечении.Кому нельзя сидеть на кето диете — противопоказанияWellness-диетолог Татьяна Кихтева утверждает, что не нужно начинать кетодиету, если у вас:сахарный диабет 1 типа,сахарный диабет 2 типа (только под наблюдением врача),камни в желчном пузыре,хронический панкреатит,хронический холецистит,любые заболевания ЖКТ (требуют предварительной консультации у врача).То же самое касается беременных и кормящих девушек.Сбой менструального цикла, судороги или ухудшение самочувствия, вплоть до головокружения или тошноты — сигнал к отказу от такой программы питания.Естественно, перед тем, как похудеть с помощью кето диеты, лучше сходить к врачу и сдать анализы, чтобы точно не навредить организму.