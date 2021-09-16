Опасный симптом: названы неочевидные причины сухого кашля

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Кашель может быть реакцией на стресс.Сухой кашель возникает не только как симптом заболевания дыхательной системы. Например, мучительный кашель без мокроты может беспокоить при сердечной недостаточности. А сухой психогенный кашель проявляется как реакция организма на стрессовую ситуацию. При болезнях органов дыхания различают несколько видов сухого кашля.Сухой кашель – очень непростой симптом. Мы привыкли считать его признаком недугов дыхательной системы. Но он также является признаком заболеваний сердца, желудка, кишечника и других жизненно важных органов. Отмечается и сухой психогенный кашель как реакция организма на стресс.Сухой кашель – признак опасных недуговИзнуряющий сухой кашель может оказаться причиной различных осложнений:нарушение сердечного ритма;образование грыж;кровоизлияние в мозг;проблемы со сном;сбои гемодинамики;головные боли.На какие болезни может указывать сухой кашельСухой кашель при сердечной недостаточностиСердечный кашель эпизодический, одолевает обычно при физических нагрузках. Также ему присущи такие проявления:Кашель усиливается в положении лежа. Характерен для ночного времени.Возможна одышка и чувство дефицита воздуха.Больные выбирают сон в положении сидя.Не исключено посинение кожных покровов в области носогубного треугольника, мочек ушей, а концы фаланг пальцев могут иметь внешний вид барабанных палочек.При кашле на шее вздуваются вены.Могут возникать боли в сердце, головокружение, сердцебиение.Сухой кашель типичен для всех недугов, которые формируют сердечную недостаточность:пороки сердца;артериальная гипертензия;ИБС;аритмия;миокардит;кардиомиопатия;митральный стеноз;аневризма аорты.Что делать?Если вы впервые столкнулись с сухим кашлем (тем более ночным), а также одышкой, то имеет смысл записаться на прием к семейному доктору, который выпишет направление на комплексное обследование.Если вы имеете кардиологический анамнез и у вас проявляются выше указанные симптомы, важно немедля записаться на прием к кардиологу для пересмотра схемы лечения и изменения образа жизни.Психогенный кашельСчитается симптомом повышенного беспокойства, реакцией на стресс. Его особенности:кашель с металлическим оттенком;отмечается во время бодрствования и исчезает во время сна, приема пищи, разговора;ему сопутствуют страх, тревога, напряжение в теле, першение в горле.Что делать?Противокашлевые лекарства в этом случае не подойдут. Нужно минимизировать стресс, выполнять дыхательные упражнения. А для назначения медикаментов для снижения беспокойства имеет смысл обратиться к психотерапевту.Сухой кашель при проблемах органов дыханияВирусная пневмония. Это серьезный недуг, который сопровождает, надсадный кашель.Другие симптомы:вялость;одышка;головная боль;боль в мышцах;температура тела 39 град. и выше.Что делать?Важно срочно вызвать неотложную помощь, так как понадобится госпитализация и клиническое обследование.Бронхиальная астма. Характерен постоянный сухой кашель в виде приступов. Его особенности:одолевает в ночное время;при самых незначительных физических нагрузках и ОРЗ;вызывается резкими ароматами, холодным воздухом, взаимодействием с аллергенами.Что делать?Записаться на прием к доктору для диагностики.Кашель на фоне проблем верхних дыхательных путей (ВДП). Сухой кашель проявляется почти при всех болезнях ВДП. По характеру кашля можно предположить заболевание.Ларингит. Кашель возникает на фоне боли в горле – сухой и приступообразный. Состояние сопровождается высокой температурой тела, головной болью и слабостью.Острый трахеит. Приступы кашля обычно в ночные часы. По окончании приступа при вдохе чувствуется боль за грудиной.Фарингит. Сухой кашель сопровождается першением в горле. Неприятные ощущения усиливаются при глотании. Состояние сопровождается вялостью, температурой, понижением тембра голоса.Сухой плеврит. Навязчивый кашель без мокроты, который усиливается в положении лежа на пораженной стороне / при глубоком вдохе. Сопровождается одышкой, вялостью, потоотделением.Что делать?Обратиться к отоларингологу.