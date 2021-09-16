Что полезнее для сердца: худеть или укреплять мышцы?

Новое исследование, опубликованное в PLOS Medicine, показало, что избавление от лишнего жира дает больше пользы здоровью сердца, чем наращивание мышечной массы. Однако ученые считают, что силовые тренировки также полезны для здоровья.Хорошо известно, что чем больше в организме человека жира, тем выше у него риск развития сердечно-сосудистых болезней. Ученые считают, что жир оказывает вредное влияние на сердце опосредованно: через увеличение артериального давления и нарушения обмена веществ. Однако добиться массового и стабильного снижения веса у жителей планеты в настоящее время не удается. Поэтому исследователи стараются найти другие мишени, на которые можно воздействовать, чтобы улучшить обмен веществ.Мышечная ткань – одна из таких возможных мишеней. Она активно участвует в обмене веществ, ее активность способствует снижению уровня воспаления и уровня глюкозы в крови. Ученые предполагают, что риск болезней сердца снижается с увеличением мышечной массы.В новом исследовании ученые из Бристольского университета проверили, что лучше влияет на факторы риска сердечно-сосудистых болезней – низкое количество жира в организме или увеличение мышечной массы.Исследователи рассмотрели данные более чем 3200 молодых людей, родившихся с 1990-е годы. Участникам четыре раза (в 10, 13, 18 и 25 лет) проводили оценку количества жира в организме и оценивали безжировую массу тела (она преимущественно отражает состояние мышц). В возрасте 25 лет у них взяли кровь для определения 200 биомаркеров состояния обмена веществ (глюкозы, холестерина, показателей воспаления и многих других). Тестирование мышечной силы рук за время наблюдения проводили дважды.Исследование ожидаемо показало, что набор жировой массы был связан с ухудшением показателей обмена веществ, связанных со здоровьем сердца. Этот вред намного превышал потенциальное полезное действие увеличения мышц.Ученые обнаружили, что наибольшая польза от набора мышечной массы отмечалась в подростковом возрасте. Они считают, что это лучшее время, чтобы позаботиться о мускулатуре. Исследование также показало, что мышечная сила больше связана с улучшениями биомаркеров здоровья сердца, чем мышечная масса. Ученые пишут, что частое использование мышц – важный фактор пользы.«Избавляться от лишнего жира сложно, но, похоже, что именно это может дать наибольшую пользу. В то же время, мы подчеркиваем пользу физических упражнений – у них много других полезных эффектов», – сказал Джошуа Белл (Joshua Bell), ведущий автор исследования. Белл добавил, что нужно понимать, насколько полезен набор мышц в профилактике болезней сердца, чтобы не иметь ложных ожиданий.