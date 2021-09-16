Названы вероятные особенности новой волны коронавируса

Инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какой по его мнению будет следующая волна covid-19.По мнению специалиста, принципиальных отличий от предыдущей волны не предвидится. Он считает, что главенствующая роль все также будет отводиться мутации "дельта", а также нет оснований считать, что снизится массовость инфицирования."Принципиальных отличий от летней волны не будет. При этом новая волна будет не меньше предыдущей. Превалирующим остается тот же "дельта" штамм, возможно "дельта-плюс", который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста", — говорит эксперт.Тем не менее, он обозначил, что скорее всего большее распространение будет наблюдаться среди подрастающего поколения. Кроме того, по словам инфекциониста, пока остается не ясным момент поведения этого штамма вируса в сочетании с другими заболеваниями сезонного характера.