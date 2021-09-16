Названы вероятные особенности новой волны коронавируса
По мнению специалиста, принципиальных отличий от предыдущей волны не предвидится. Он считает, что главенствующая роль все также будет отводиться мутации "дельта", а также нет оснований считать, что снизится массовость инфицирования.
"Принципиальных отличий от летней волны не будет. При этом новая волна будет не меньше предыдущей. Превалирующим остается тот же "дельта" штамм, возможно "дельта-плюс", который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста", — говорит эксперт.
Тем не менее, он обозначил, что скорее всего большее распространение будет наблюдаться среди подрастающего поколения. Кроме того, по словам инфекциониста, пока остается не ясным момент поведения этого штамма вируса в сочетании с другими заболеваниями сезонного характера.
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