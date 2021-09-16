Перечислены продукты, от которых следует отказаться после 30 лет

Американский эксперт Дана Ли Смит перечислила продукты питания, от которых следует отказаться после тридцати лет.

Автор посоветовала прекратить употреблять ароматизированные йогурты по достижению 30 лет. В одной порции этого продукта содержится такое же количество сахара, как в стандартной креманке мороженого — употреблять так много сахара в зрелом возрасте не стоит. Отказаться следует и от пирожных и кексов на завтрак.

"Забудьте о сладкой газировке. В ее составе присутствуют вредные красители с канцерогенной активностью, а также сахар. Очень много сахара. Сладкая газировка особенно опасна для людей, которые склонны к набору лишних килограммов", — пишет Дана Ли Смит.

Чипсы, продукты с содержанием маргарина, сырный и соевый соусы, мясо с зажаренной корочкой, белый хлеб, бекон, консервированные фрукты, хот-доги, салями и мороженое с кофеином — всего этого не должно быть в вашем рационе, если вы старше 30 лет. Отдельный аспект — алкоголь. "Никаких больше коктейлей и пива, если вам уже есть 30. Даже безобидные на вид алкогольные напитки могут становиться причиной проблем со сном. Кроме того, алкоголь провоцирует чрезмерный аппетит, а также проблемы с кожей — из-за спиртного она теряет эластичность и становится морщинистой", — добавила специалист.
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