Инсульт: две повседневные привычки особенно серьезно повышают его риск

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Один из лучших способов защитить себя от инсульта – держаться подальше от сигаретного дыма, подчеркивают ученые.По данным British Heart Foundation (Британский фонда сердца) некоторые повседневные привычки ассоциируются с особенно серьезным риском повреждения мозга и инсультом – две из них эксперты считают наиболее влиятельными в этом плане. Представитель фонда, доктор Минеш Хатри, подчеркивает: курение является одним из самых разрушительных внешних факторов для здоровья мозга в связи с инсультом.«Сигаретный дым делает более интенсивным скопление жира в основной артерии шеи; он также сгущает кровь и повышает вероятность ее свертывания».Врач отмечает: даже если человек не курит, на его мозг может пагубно влиять пассивное курение.«Чтобы минимизировать риск инсульта, одно из лучших действий, которые вы можете сделать для своего здоровья, – это держаться подальше от сигаретного дыма.Другой повседневной привычкой особенно серьезно повышающей риск инсульта, является малоподвижность. Следует совершать быструю 30-минутную прогулку или выполнять упражнения для укрепления мышц, такие как отжимания и работа с отягощениями, – это позитивно сказывается на состоянии головного мозга, говорит доктор Хатри.Также медик напомнил, что подверженность инсульту увеличивается, когда человек не просто малоподвижен, но и имеет лишний вес.